freedom
СЕЙЧАС +34°С
Пробки 4/10
usd 81.33
eur 87.03
Тема дняБойцы ГБР отбили мужчину у семи собак
Все новости
Все новости

«Лежал на земле, окруженный стаей»: бойцы ГБР отбили новосибирца у семи агрессивных собак на Петухова

От медицинской помощи он отказался

1 854

На ногах у мужчины бойцы увидели кровь

Поделиться

Стая агрессивных собак набросилась на мужчину и повалила его на улице Петухова. Об инциденте сообщили в пресс-службе «Агентство безопасности «ГВАРДИЯ».

— Вечером бойцы буквально спасли от нападения одичавшей собачьей стаи. Узнав в 23:40 от охранника, дежурившего на улице Петухова, что на проходящего за территорией охраняемого объекта мужчину напала стая бродячих собак, они прибыли к месту происшествия, — объяснили в пресс-службе компании.

Они увидели лежащего на земле мужчину.

— Он был окружён семью агрессивными собаками. Гвардейцы с помощью спецсредств отогнали агрессивных животных и помогли ему подняться. На ногах у мужчины проступала кровь — видимо, собаки успели покусать его. Впрочем, от вызова скорой он отказался и, поблагодарив гвардейцев за оказанную помощь, уехал на такси, — добавили в компании.

Так же вчера бойцы ГБР спасли окровавленного таксиста, который прошел с разбитой головой по улице Выборной несколько километров.

По теме

Бездомные собакиСтаяНападение стаиАгрессивные собаки
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter