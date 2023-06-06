«Лежал на земле, окруженный стаей»: бойцы ГБР отбили новосибирца у семи агрессивных собак на Петухова

Стая агрессивных собак набросилась на мужчину и повалила его на улице Петухова. Об инциденте сообщили в пресс-службе «Агентство безопасности «ГВАРДИЯ».
— Вечером бойцы буквально спасли от нападения одичавшей собачьей стаи. Узнав в 23:40 от охранника, дежурившего на улице Петухова, что на проходящего за территорией охраняемого объекта мужчину напала стая бродячих собак, они прибыли к месту происшествия, — объяснили в пресс-службе компании.
Они увидели лежащего на земле мужчину.
— Он был окружён семью агрессивными собаками. Гвардейцы с помощью спецсредств отогнали агрессивных животных и помогли ему подняться. На ногах у мужчины проступала кровь — видимо, собаки успели покусать его. Впрочем, от вызова скорой он отказался и, поблагодарив гвардейцев за оказанную помощь, уехал на такси, — добавили в компании.
Так же вчера бойцы ГБР спасли окровавленного таксиста, который прошел с разбитой головой по улице Выборной несколько километров.