Всё в дыму, спасатели несут пострадавших. Два поезда столкнулись на станции метро в Москве: что об этом известно

Утром в среду, 11 октября, в московском метро столкнулись два поезда. ЧП произошло на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии. Все подробности происшествия редакция MSK1.RU публикует в онлайн-репортаже. Рассказываем, что известно о случившемся.
Что произошло
В момент столкновения в поезде находились пассажиры: люди ехали на работу и почувствовали удар. Сразу после этого станцию заполнил дым.
— Двери закрылись, мы чуть тронулись, и [произошел] резкий толчок. Свет погас, а проходить к концу поезда запретили, — сообщил очевидец происшествия в разговоре с MSK1.RU.
Как рассказал нам другой пассажир московского метро, находившийся в поезде в момент аварии, людей быстро эвакуировали.
— Была резкая эвакуация сразу, нас вывели из вагонов и отправили на БКЛ. Там стоял мужик и руководил, чтобы паники не было. Перешли мы довольно быстро, — уточнил он.
Он вспомнил, что двери вагона закрылись, а поезд успел тронуться, когда произошло столкновение.
— Первое ощущение, будто он с рельсов сошел. Свет потух, был толчок. Я, к счастью, был в центре состава, а не в конце. Мне еще повезло, что я рядом с поручнем не находился, а то точно бы головой ударился. У нас открыли только последнюю дверь. Как у других вагонов — не знаю, — рассказал пассажир MSK1.RU.
— В вагоне криков, ничего не было. Единственное — мы шептались в вагоне, не понимали, что произошло. Женщина рядом спросила: «Это теракт?» Но я подумал, что никакого взрыва не было, крови на выходе тоже, трупов тем более. Так что стало понятно, что в нас въехали, — уточнил наш собеседник.
Почему это произошло
По словам источника MSK1.RU в метрополитене, причиной столкновения стал отказ тормозов у одного поезда, а также неисправность устройств сигнализации, централизации и блокировки.
Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что авария произошла из-за наката поезда «Яуза».
— Произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции, — написал он в своем телеграм-канале.
По словам источника MSK1.RU в московском метрополитене, в момент аварии поезд действительно следовал в депо.
— Поезд «Яуза», который столкнулся сегодня на станции «Печатники», перегоняли в депо «Измайлово», — сказал он.
Наш собеседник подчеркнул, что поезд снят с эксплуатации, но еще находится на балансе у метро и использовался как выставочный образец.
Это не первая авария в столичном метро, в которой участвовали поезда типа «Яуза». В прошлый раз это произошло
Что происходило после аварии
В результате происшествия пострадали пять человек, один из которых — машинист поезда. Об этом сообщил источник MSK1.RU в силовых структурах. Пострадавшим оказался главный ревизор по безопасности Московского метрополитена Николай Козлов. Он уже не раз управлял ретросоставами, одним из которых и была «Яуза».
На видео от нашего корреспондента можно заметить, как пострадавших выносят к машинам скорой помощи. Один из них — машинист «Яузы» Козлов — получил сотрясение головного мозга и открытую рану.
Двери на станцию закрыли, попасть туда нельзя — людей выводят на улицу. О закрытии станции объявляют по громкоговорителю.
К «Печатникам» приехали несколько машин скорой помощи и МЧС. Медики развернули штаб на месте происшествия.
Движение остановили и на других станциях: поезда перестали ходить на участке от «Люблино» до «Дубровки». После столкновения запустили 59 компенсационных автобусов, которые будут останавливаться у станций метро «Дубровка», «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» и «Люблино».
Несколько поворотов с ближайших улиц закрыли, чтобы автобусы могли оперативно проехать. По словам нашего корреспондента, все они «забиты под завязку». Также на Курском направлении Московской железной дороги запустили дополнительные поезда.
Ранее мы рассказывали, что из-за аварии на салатовой ветке метро в Москве резко выросли цены на такси. Также MSK1.RU публиковал список пострадавших во время столкновения поездов в метро. С остальной информацией об аварии в столичной подземке можно ознакомиться в соответствующем сюжете.