Всё в дыму, спасатели несут пострадавших. Два поезда столкнулись на станции метро в Москве: что об этом известно

Он вспомнил, что двери вагона закрылись, а поезд успел тронуться, когда произошло столкновение.



— Первое ощущение, будто он с рельсов сошел. Свет потух, был толчок. Я, к счастью, был в центре состава, а не в конце. Мне еще повезло, что я рядом с поручнем не находился, а то точно бы головой ударился. У нас открыли только последнюю дверь. Как у других вагонов — не знаю, — рассказал пассажир MSK1.RU.

