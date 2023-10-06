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Два землетрясения произошли под Новосибирском — разница между ними 18 минут

Причиной стали карьерные взрывы

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Землетрясение произошли в Искитимском районе

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Два землетрясения произошли в Новосибирской области в районе города Искитим сегодня, 6 октября. Как сообщают в рассылке Алтае-Саянского филиала федерального центра геофизической службы РАН, у обоих тип события был карьерный взрыв.

Первое землетрясение произошло в 13:51 по новосибирскому времени. Его магнитуда составила 2,5.

Землетрясения происходят недалеко от Оби

Землетрясения происходят недалеко от Оби

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Второе землетрясение случилось через 18 минут, в 14:09 по новосибирскому времени.

Между местами, где произошли землетрясения, несколько километров

Между местами, где произошли землетрясения, несколько километров

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Магнитуда второго землетрясения также была 2,5.

На этой неделе, 4 октября, в Новосибирской области и в Кузбассе с разницей в 25 минут произошли землетрясения.

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