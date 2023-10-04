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СрочноПод Новосибирском произошло землетрясение
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Землетрясения произошли под Новосибирском и в Кузбассе — разница между ними составила 25 минут

Магнитуда в районе Искитима достигла 2,1

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Разница между землетрясениями была 25 минут

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4 октября в Новосибирской области и в Кузбассе с разницей в 25 минут произошли землетрясения. В районе Искитима толчки зафиксировали в 12:55. Об этом сообщает Единая геофизическая служба Алтае-Саняского филиала.

Землетрясение произошло в районе Оби

Землетрясение произошло в районе Оби

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В Новосибирской области магнитуда землетрясение достигла 2,1. Тип события — карьерный взрыв, написано в рассылке филиала.

В Кузбассе землетрясение произошло в 12:30 в Кузнецком бассейне.

Магнитуда составила 2,4

Магнитуда составила 2,4

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Инцидент произошел в 8 километрах от Новокузнецка. Магнитуда достигла 2,4.

В конце сентября всего в 17 километрах от Искитима в Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 2,7

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