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Массовое ДТП произошло на улице Ленина — видео с места аварии

По словам очевидца, на участке дороги столкнулись три автомобиля

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Видео с места произошедшего прислала редакции читательница НГС

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Вечером 5 октября в Новосибирске произошло ДТП на улице Ленина. Видео с места произошедшего прислала редакции читательница НГС. По ее словам, в аварию попали три транспортных средства.

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ДТП произошло около здания №25 на Красном проспекте

Видео: Читательница НГС

По словам сибирячки, ДТП произошло на улице Ленина около здания №25 на Красном проспекте. По данным 2ГИС, на участке дороги незначительно затруднено движение. Улица окрасилась в «желтый цвет».

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, есть ли пострадавшие в результате аварии.

Накануне в Новосибирске автомобиль сбил 9-летнего мальчика. Водитель скрылся с места ДТП.

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