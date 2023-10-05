Массовое ДТП произошло на улице Ленина — видео с места аварии

Вечером 5 октября в Новосибирске произошло ДТП на улице Ленина. Видео с места произошедшего прислала редакции читательница НГС. По ее словам, в аварию попали три транспортных средства.
По словам сибирячки, ДТП произошло на улице Ленина около здания №25 на Красном проспекте. По данным 2ГИС, на участке дороги незначительно затруднено движение. Улица окрасилась в «желтый цвет».
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, есть ли пострадавшие в результате аварии.
Накануне в Новосибирске автомобиль сбил 9-летнего мальчика. Водитель скрылся с места ДТП.