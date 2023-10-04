Автомобиль сбил 9-летнего мальчика в Новосибирске — водитель скрылся с места ДТП

В Новосибирске устанавливают личность водителя автомобиля, который сбил 9-летнего мальчика в Октябрьском районе. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, машина скрылась с места ДТП.
Инцидент произошел 4 октября в 13:10 вблизи дома №22 по улице Владимира Заворного. По предварительным данным ведомства, автомобиль ехал по внутриквартальному проезду и в пути следования сбил 9-летнего пешехода. Указано, что ребенок переходил проезжую часть.
— С места ДТП автомобиль скрылся. В результате ДТП пострадал пешеход- мальчик 9 лет, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что, предположительно, водитель ехал на автомобиле «Тойота Алекс» серебристого цвета. На месте ДТП находился наряд ДПС, специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.
Очевидцев, которые располагают информацией о ДТП, просят обратиться в отдел розыска, или дежурную часть для установления личности водителя по номерам: 232–23–35, 232–23–51, либо по адресу: улица Станционная, 24/1 полк ДПС ГИБДД УМВД России по Новосибирску
В конце сентября в Новосибирске автомобиль «Тойота Королла» сбил двух подростков около «Ройял Парка». Подростки переходили проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода.