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СрочноВодитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
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Автомобиль сбил 9-летнего мальчика в Новосибирске — водитель скрылся с места ДТП

Ребенка доставили в больницу

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Машина скрылась с места ДТП

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В Новосибирске устанавливают личность водителя автомобиля, который сбил 9-летнего мальчика в Октябрьском районе. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, машина скрылась с места ДТП.

Инцидент произошел 4 октября в 13:10 вблизи дома №22 по улице Владимира Заворного. По предварительным данным ведомства, автомобиль ехал по внутриквартальному проезду и в пути следования сбил 9-летнего пешехода. Указано, что ребенок переходил проезжую часть.

— С места ДТП автомобиль скрылся. В результате ДТП пострадал пешеход- мальчик 9 лет, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что, предположительно, водитель ехал на автомобиле «Тойота Алекс» серебристого цвета. На месте ДТП находился наряд ДПС, специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

Очевидцев, которые располагают информацией о ДТП, просят обратиться в отдел розыска, или дежурную часть для установления личности водителя по номерам: 232–23–35, 232–23–51, либо по адресу: улица Станционная, 24/1 полк ДПС ГИБДД УМВД России по Новосибирску

В конце сентября в Новосибирске автомобиль «Тойота Королла» сбил двух подростков около «Ройял Парка». Подростки переходили проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода.

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