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Автомобиль сбил двух подростков около «Ройял Парка» — их доставили в больницу

Травмы получили 12-летние школьники

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Несовершеннолетних доставили в лечебное учреждение

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30 сентября в Новосибирске автомобиль «Тойота Королла» сбил двух подростков на дороге. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, несовершеннолетних доставили в лечебное учреждение.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел в 19:30 напротив дома №101 на Красном проспекте в Калининском районе. За рулем автомобиля «Тойота Королла Спасио» находился 30-летний мужчина.

Транспорт двигался по Красному проспекту в сторону улицы Кропоткина, когда наехал на двух пешеходов. В ведомстве уточнили, что подростки переходили проезжую дороги часть вне зоны пешеходного перехода.

— В результате ДТП пострадали два пешехода (мальчики) 2011 года рождения, которые с травмами различной степени тяжести, доставлены в лечебное учреждение, — указано в сообщении.

По данным 2ГИС, в здании №101 на Красном проспекте находится торгово-развлекательный комплекс «Ройял Парк». На месте ДТП находился наряд Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

В конце сентября автокран МАЗ сбил школьницу. Она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

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