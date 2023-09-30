Автомобиль сбил двух подростков около «Ройял Парка» — их доставили в больницу

По данным 2ГИС, в здании №101 на Красном проспекте находится торгово-развлекательный комплекс «Ройял Парк». На месте ДТП находился наряд Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.



В конце сентября автокран МАЗ сбил школьницу. Она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

