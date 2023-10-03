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СрочноСкончался бывший главный онколог НСО
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Был на Алтае: бывший главный онколог Новосибирской области внезапно скончался во время отдыха

Дату прощания в клинике объявят позже

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Владимир Евгеньевич был известен далеко за пределами Новосибирска

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Известный новосибирский онколог, заслуженный врач России Владимир Войцицкий скоропостижно скончался, сообщили в клинике Мешалкина. Коллеги и близкие шокированы этой новостью, мужчине был всего 61 год.

Друг семьи на условиях анонимности объяснил корреспонденту НГС, что у врача были проблемы с сердцем. Он скончался сегодня утром во время отдыха на Алтае.

Владимир Евгеньевич был известен далеко за пределами Новосибирска. Более 30 лет он проработал врачом-онкологом в торакальном, а затем маммологическом отделении Новосибирского областного онкологического диспансера. С 2001 года был заместителем главного врача по научной работе, в 2011 году назначен главным онкологом региона, с 2014 по 2018 года — главным врачом учреждения.

— Как профессор кафедры онкологии Новосибирского медуниверситета воспитал целую плеяду врачей-онкологов нового поколения. С 2014 года был избран заведующим кафедрой, — отметили в Национальном медицинском исследовательском центре им. ак. Е.Н. Мешалкина. — Заслуги В.Е. Войцицкого неоднократно отмечались на уровне Российской Федерации и Новосибирской области. Награжден золотым и платиновым знаком Ассоциации онкологов Сибири и Дальнего Востока.

Владимир Войцицкий — Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой онкологии Новосибирского медуниверситета, талантливый хирург-онколог. Являлся автором 156 научных работ и 11 учебно-методических пособий. Под руководством профессора Войцицкого защищены 4 кандидатские диссертации.

С 2021 года Владимир Войцицкий, продолжая педагогическую деятельность, являлся ведущим научным сотрудником Научно-исследовательского отдела онкологии и радиотерапии института онкологии и нейрохирургии НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина.

О дате прощания в клинике объявят позже.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича.

В Новосибирской области 17 сентября, ушел из жизни залуженный врач РФ, врач-хирург Владимир Гнидин.

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