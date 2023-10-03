Был на Алтае: бывший главный онколог Новосибирской области внезапно скончался во время отдыха

Друг семьи на условиях анонимности объяснил корреспонденту НГС, что у врача были проблемы с сердцем. Он скончался сегодня утром во время отдыха на Алтае.

Владимир Евгеньевич был известен далеко за пределами Новосибирска. Более 30 лет он проработал врачом-онкологом в торакальном, а затем маммологическом отделении Новосибирского областного онкологического диспансера. С 2001 года был заместителем главного врача по научной работе, в 2011 году назначен главным онкологом региона, с 2014 по 2018 года — главным врачом учреждения.