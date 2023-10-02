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В жилом доме в Тобольске взорвался газ. Эвакуированы 300 человек

Есть пострадавшие

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Огонь распространяется по крыше

Видео: rian_ru / t.me

В пятиэтажном доме в Тобольске произошел пожар из-за взрыва газа. Это случилось 1 октября на улице Ремизова.

В МЧС России сообщили, что из здания эвакуировали 300 человек. По предварительной информации, трое жильцов пострадали. Площадь пожара — 800 квадратных метров. Огонь тушат более 60 спасателей и 20 единиц техники.

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По данным департамента здравоохранения региона, три человека доставили в приемное отделение областной больницы №3 Тобольска, сообщают наши коллеги из 72.RU.

На место ЧП приехал глава города Максим Афанасьев.

— Для временного пребывания организован автобус, сейчас решаем вопрос по временному размещению, предварительно, 320 жителей из 98 квартир. Нахожусь на месте, — сообщил мэр.

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