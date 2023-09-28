Отдыхала в баре с подругами: что известно о гибели 21-летней сибирячки под колесами «Волги» в Новосибирске

Стали известны подробности гибели 21-летней девушки под колесами «Волги» на проспекте Карла Маркса в Новосибирске. Как рассказал НГС знакомый сибирячки Дмитрий, накануне вечером девушка отдыхала вместе с подругами в баре недалеко станции метро Студенческая, и пошла домой под утро.
— Она в этот вечер была с подругами в баре на Маркса. Когда заведение уже закрывалось, они собрались по домам. Подруги поехали на такси в одну сторону, Настя тоже собралась домой, но попала под машину, — пояснил мужчина.
По словам Дмитрия, Анастасия переехала в Новосибирск 3 года назад из Чулыма. Сибирячка работала в магазине «Ярче». Как отметил мужчина, у нее осталась четырехлетняя дочь. Эту же информацию НГС подтвердил и один из родственников девушки.
— Узнали сегодня утром, нам позвонили родственники. Все в шоке, у Насти осталась четырехлетняя дочка, она вместе с бабушкой живет в Чулыме. Настя постоянно приезжала к ребенку, помогала ей финансово, в ближайшие дни также собиралась приехать домой. Сейчас будем готовиться к похоронам, — объяснил родственник девушки.
Ранее новосибирец на Subaru Forester сбил 4-летнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованной машины. Авария произошла в микрорайоне Авиастроителей.