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Отдыхала в баре с подругами: что известно о гибели 21-летней сибирячки под колесами «Волги» в Новосибирске

За рулем был молодой водитель, у погибшей осталась маленькая дочь

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Авария произошла рано утром

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Стали известны подробности гибели 21-летней девушки под колесами «Волги» на проспекте Карла Маркса в Новосибирске. Как рассказал НГС знакомый сибирячки Дмитрий, накануне вечером девушка отдыхала вместе с подругами в баре недалеко станции метро Студенческая, и пошла домой под утро.

— Она в этот вечер была с подругами в баре на Маркса. Когда заведение уже закрывалось, они собрались по домам. Подруги поехали на такси в одну сторону, Настя тоже собралась домой, но попала под машину, — пояснил мужчина.

По словам Дмитрия, Анастасия переехала в Новосибирск 3 года назад из Чулыма. Сибирячка работала в магазине «Ярче». Как отметил мужчина, у нее осталась четырехлетняя дочь. Эту же информацию НГС подтвердил и один из родственников девушки.

— Узнали сегодня утром, нам позвонили родственники. Все в шоке, у Насти осталась четырехлетняя дочка, она вместе с бабушкой живет в Чулыме. Настя постоянно приезжала к ребенку, помогала ей финансово, в ближайшие дни также собиралась приехать домой. Сейчас будем готовиться к похоронам, — объяснил родственник девушки.

Ранее новосибирец на Subaru Forester сбил 4-летнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованной машины. Авария произошла в микрорайоне Авиастроителей.

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