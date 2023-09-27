Выбежал из-за припаркованной машины: новосибирец на Subaru сбил 4-летнего мальчика в микрорайоне Авиастроителей

В Новосибирске вечером 27 сентября водитель на Subaru Forester сбил 4-летнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованной машины. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла в микрорайоне Авиастроителей.
— 25-летний водитель на Subaru Forester ехал в сторону улицы Учительской и в пути следования на Лазарева, 31а сбил мальчика, который выбежал на проезжую часть, — пояснили в инспекции.
Ребенка с травмами доставили в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее неизвестный водитель сбил ребенка в Горском микрорайоне и скрылся с места ДТП.