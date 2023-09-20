Неизвестный водитель сбил ребенка в Горском микрорайоне и скрылся с места ДТП — его ищет полиция

В Ленинском районе Новосибирска вечером 20 сентября неизвестный водитель, предположительно на белом седане, сбил 10-летнюю девочку. После водитель скрылся с места аварии. Об этом сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.
— Водитель, двигался на неустановленном автомобиле по улице Выставочная в сторону улицы Планировочная. И в пути следования в микрорайоне Горский, 47 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — пояснили в инспекции.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливают.
Если располагаете информацией по факту этого ДТП, просим обратиться по телефонам: 232–23–19 — отдел розыска, 232–23–21, 232–23–51 — дежурная часть, либо по адресу: улица Станционная, 24/1 — полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску.
Ранее в Кировском районе Новосибирска водитель Mercedes сбил школьника на мопеде. ДТП произошло на улице Бронной.