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СрочноВодитель сбил ребенка в Новосибирске и скрылся
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Неизвестный водитель сбил ребенка в Горском микрорайоне и скрылся с места ДТП — его ищет полиция

В аварии пострадала 10 летняя девочка

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Обстоятельства ДТП устанавливают

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В Ленинском районе Новосибирска вечером 20 сентября неизвестный водитель, предположительно на белом седане, сбил 10-летнюю девочку. После водитель скрылся с места аварии. Об этом сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

— Водитель, двигался на неустановленном автомобиле по улице Выставочная в сторону улицы Планировочная. И в пути следования в микрорайоне Горский, 47 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — пояснили в инспекции.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливают.

Если располагаете информацией по факту этого ДТП, просим обратиться по телефонам: 232–23–19 — отдел розыска, 232–23–21, 232–23–51 — дежурная часть, либо по адресу: улица Станционная, 24/1 — полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску.

Ранее в Кировском районе Новосибирска водитель Mercedes сбил школьника на мопеде. ДТП произошло на улице Бронной.

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