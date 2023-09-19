«Лежал в крови на асфальте»: водитель Mercedes сбил 14-летнего школьника на мопеде в Южно-Чемском микрорайоне

В Кировском районе Новосибирска вечером 19 сентября водитель Mercedes сбил школьника на мопеде. Фото с места аварии в редакцию прислала читательница НГС Вера.
— Это произошло примерно в 19:30 напротив дома на Бронной, 31/2. Мальчик лет 13–14 ехал на мопеде, и в него влетел Mercedes. От удара парнишку отбросило в сторону. Он весь в крови лежал на асфальте. Скорая приехала только минут через 30, — рассказала читательница НГС Вера.
Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла, когда водитель Mercedes поворачивал на парковку.
— 55-летний водитель за рулем Mercedes-Benz Sprinter ехал по внутриквартальному проезду, при повороте на парковку совершил столкновение с попутно движущимся мопедом Honda Dio, — пояснили в инспекции.
В результате аварии 14-летний юноша получил травмы, его госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в Новосибирской области автобус столкнулся с мотоциклистом. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью.