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«Лежал в крови на асфальте»: водитель Mercedes сбил 14-летнего школьника на мопеде в Южно-Чемском микрорайоне

ДТП произошло на улице Бронной

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Обстоятельства аварии устанавливаются

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В Кировском районе Новосибирска вечером 19 сентября водитель Mercedes сбил школьника на мопеде. Фото с места аварии в редакцию прислала читательница НГС Вера.

— Это произошло примерно в 19:30 напротив дома на Бронной, 31/2. Мальчик лет 13–14 ехал на мопеде, и в него влетел Mercedes. От удара парнишку отбросило в сторону. Он весь в крови лежал на асфальте. Скорая приехала только минут через 30, — рассказала читательница НГС Вера.

Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла, когда водитель Mercedes поворачивал на парковку.

— 55-летний водитель за рулем Mercedes-Benz Sprinter ехал по внутриквартальному проезду, при повороте на парковку совершил столкновение с попутно движущимся мопедом Honda Dio, — пояснили в инспекции.

В результате аварии 14-летний юноша получил травмы, его госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Новосибирской области автобус столкнулся с мотоциклистом. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью.

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