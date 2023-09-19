«Лежал в крови на асфальте»: водитель Mercedes сбил 14-летнего школьника на мопеде в Южно-Чемском микрорайоне

— Это произошло примерно в 19:30 напротив дома на Бронной, 31/2. Мальчик лет 13–14 ехал на мопеде, и в него влетел Mercedes. От удара парнишку отбросило в сторону. Он весь в крови лежал на асфальте. Скорая приехала только минут через 30, — рассказала читательница НГС Вера.

