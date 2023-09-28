«Вынужденная мера»: мусоровоз, протаранивший автобус на Учительской, выезжал из двора задним ходом

В отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска рассказали, что столкновение произошло в 06:50 у дома на улице Учительской, 24. За рулем грузовика был 39-летний водитель.



— В результате ДТП пострадал пассажир автобуса. Женщина 1976 года рождения доставлена в лечебное учреждение. Характер травм уточняется, — рассказали в ГИБДД.

