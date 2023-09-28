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«Вынужденная мера»: мусоровоз, протаранивший автобус на Учительской, выезжал из двора задним ходом

В МУП САХ объяснили, почему так получилось

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В аварии пострадала пассажирка автобуса

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Мусоровоз, который утром 28 сентября столкнулся с автобусом №39 в Новосибирске, принадлежал подрядчику регоператора по работе с ТКО «Спецавтохозяйство». Он выезжал со двора задним ходом.

В отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска рассказали, что столкновение произошло в 06:50 у дома на улице Учительской, 24. За рулем грузовика был 39-летний водитель.

— В результате ДТП пострадал пассажир автобуса. Женщина 1976 года рождения доставлена в лечебное учреждение. Характер травм уточняется, — рассказали в ГИБДД.

В пресс-службе МУП «САХ» объяснили, что мусоровоз принадлежит компании «СК Родник». Это подрядчик регоператора, который занимается вывозом мусора в Калининском районе.

— По словам водителя, экипаж коммунальной техники совершал выезд с дворовой территории задним ходом. Это была вынужденная мера, так как из-за припаркованных во дворе автомобилей отсутствовал сквозной проезд и место для разворота габаритной техники, — объяснили в МУП «САХ».

По информации сервиса «Контур.Фокус», «СК Родник» зарегистрирована в 2013 году. Владельцы — Владимир Каличенко и Елена Сидоренко. Выручка компании за прошлый год составила 128,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 23,3 миллиона рублей.

Регоператор уточнил, что автомобили часто блокируют выезд из дворов. Водители оценивают, хватит ли места для проезда легковым автомобилям, не учитывая, что дорога понадобится крупной коммунальной технике.

— По этой причине часть контейнерных площадок остается без вывоза, а водители и операторы мусоровозов вынуждены возвращаться на маршруты по несколько раз, маневрировать, рискуя попасть в ДТП, — добавили в «САХ».

Водителей просят парковаться так, чтобы не мешать проезду машин коммунальных служб.

В середине сентября мусоровоз провалился в люк во дворе дома в центре Новосибирска. Инцидент произошел во дворе дома на Советской.

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