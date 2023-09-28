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СрочноГрузовик снес кабину водителя у автобуса №39
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Снесло кабину водителя: автобус №39 столкнулся с грузовиком на Учительской

На месте образовалась пробка

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У автобуса снесло половину кабины водителя

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Утром 28 сентября в Новосибирске столкнулись автобус №39 и грузовик. Авария произошла на улице Учительской в Калининском районе.

О происшествии в редакцию сообщил читатель НГС:

— Улица Учительская, пересечение с Народной. Полностью перекрыто движение по правой стороне двух полос. Приехала скорая, большая пробка.

На кадрах с места происшествия видно, что автобус получил серьезные повреждения, у него разбита кабина водителя.

Информации о пострадавших пока нет

Информации о пострадавших пока нет

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На маршруте №39 работает перевозчик «Белмарс». В компании корреспонденту НГС подтвердили, что произошло ДТП, за подробным комментарием попросили обращаться позже.

Перед местом аварии собралась пробка.

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НГС обратился за комментарием в ГИБДД по Новосибирску.

На прошлой неделе в городе произошло массовое ДТПА на Затулинке. Водитель KIA протаранил шесть машин.

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