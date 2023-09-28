Снесло кабину водителя: автобус №39 столкнулся с грузовиком на Учительской

Утром 28 сентября в Новосибирске столкнулись автобус №39 и грузовик. Авария произошла на улице Учительской в Калининском районе.
О происшествии в редакцию сообщил читатель НГС:
— Улица Учительская, пересечение с Народной. Полностью перекрыто движение по правой стороне двух полос. Приехала скорая, большая пробка.
На кадрах с места происшествия видно, что автобус получил серьезные повреждения, у него разбита кабина водителя.
На маршруте №39 работает перевозчик «Белмарс». В компании корреспонденту НГС подтвердили, что произошло ДТП, за подробным комментарием попросили обращаться позже.
Перед местом аварии собралась пробка.
НГС обратился за комментарием в ГИБДД по Новосибирску.
На прошлой неделе в городе произошло массовое ДТПА на Затулинке. Водитель KIA протаранил шесть машин.