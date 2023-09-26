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Ребенка с ножом заметили на детской площадке Первомайки — якобы он запугивает им сверстников

Мама ребенка выложила видео произошедшего во дворе 17-этажки на Первомайке

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Когда было снято видео с детской площадки, не уточняется

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Жительница улицы Твардовского в Новосибирске рассказала об угрозах ножом ее сыну на детской площадке. Якобы с опасным предметом по двору разгуливает ребенок. Видеозапись конфликта с камер наружного наблюдения 25 сентября выложили в сообществе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

— Когда он катался на велосипеде, к нему подбежал мальчик и начал угрожать, заявляя о намерении повредить велосипед, размахивая перед лицом сына ножом. Примечательно то, что никакого конфликта между ними не возникало, ребёнок просто таким образом общается, — говорится в описании к видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Качестве видео оставляет желать лучшего: непосредственно нож разглядеть практически невозможно

Видео: «Моя Первомайка» / «ВКонтакте»

«Моя Первомайка» утверждает, что мать мальчика на велосипеде обратилась с заявлением в МВД. В пресс-службе областного главка полиции заявили НГС, что информация по данному факту уточняется. При получении ответа материал будет дополнен.

Отметим, что в том же сообществе «Моя Первомайка» 25 сентября выложили другое видео. Снято оно в камере лифта, на кадрах смуглый мальчик отбирает у другого пакет с молоком, завязывается потасовка. Мальчику с молоком удалось отбиться.

В конце июня в сети распространилось видео с маленькими детьми с ножами. Тогда прокуратура Дзержинского объявила о начале проверки.

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