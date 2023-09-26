Толпа стоит на улице: в центре Новосибирска эвакуировали посетителей и сотрудников СберБанка

В центре Новосибирска эвакуировали посетителей и сотрудников СберБанка. Инцидент произошел на улице Серебренниковская, 20, утром 26 сентября.
Как отметил журналист НГС, который побывал около офиса, среди толпы были координаторы. Он предположил, что это было плановое учение.
Журналист обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирску. В ведомстве объяснили, что сообщений по данному адресу не поступало. НГС также обратился за комментарием в пресс-службу в СберБанка.
Недавно в новосибирский аквапарк «Аквамир» не пускали посетителей. По словам очевидцев, люди сидели на траве и ждали, пока их пустят.