«Люди сидели на траве, персонал эвакуировали»: в огромный новосибирский аквапарк не пустили посетителей

В новосибирский аквапарк «Аквамир» не пускают посетителей. По словам очевидцев, люди сидели на траве и ждали, пока их пустят.
— Я решил уехать и не дожидаться, когда аквапарк откроют. Люди сидели на траве и ждали, весь персонал эвакуировали, — рассказал НГС один из очевидцев.
На улице, по словам молодого человека, собралось примерно от 20 до 25 человек, не считая персонал, при этом некоторые ждали открытия в своих автомобилях.
Также другие посетители сообщают о том, что аквапарк закрыт, в комментариях под последним постом официальной группы во «ВКонтакте» аквапарка.
В call-центре «Аквамира» сообщили НГС, что сотрудники готовятся к открытию:
— В ближайшее время аквапарк откроется и начнет свою работу. В здании велись работы, что там было, мы не знаем.
Как сообщает издание «Вести Новосибирск» со ссылкой на очевидцев, сотрудникам поступило сообщение о минировании аквапарка.
— Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Журналист обратилась за комментарием в пресс-службу Росгвардии.
Недавно из торгового центра «МЕГА» в Новосибирске на улице Ватутина эвакуировали людей. Толпа собралась на парковке.