«Люди сидели на траве, персонал эвакуировали»: в огромный новосибирский аквапарк не пустили посетителей

В новосибирский аквапарк «Аквамир» не пускают посетителей. По словам очевидцев, люди сидели на траве и ждали, пока их пустят.



— Я решил уехать и не дожидаться, когда аквапарк откроют. Люди сидели на траве и ждали, весь персонал эвакуировали, — рассказал НГС один из очевидцев.