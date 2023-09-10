freedom
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 2/10
usd 97.92
eur 104.89
Срочно14-летняя девочка сломала ногу в веревочном парке
Все новости
Все новости

«Люди сидели на траве, персонал эвакуировали»: в огромный новосибирский аквапарк не пустили посетителей

В call-центре аквапарка сообщили, что в здании велись работы

4 422

Посетители не смогли попасть в аквапарк 10 сентября

Поделиться

В новосибирский аквапарк «Аквамир» не пускают посетителей. По словам очевидцев, люди сидели на траве и ждали, пока их пустят.

— Я решил уехать и не дожидаться, когда аквапарк откроют. Люди сидели на траве и ждали, весь персонал эвакуировали, — рассказал НГС один из очевидцев.

На улице, по словам молодого человека, собралось примерно от 20 до 25 человек, не считая персонал, при этом некоторые ждали открытия в своих автомобилях.

Также другие посетители сообщают о том, что аквапарк закрыт, в комментариях под последним постом официальной группы во «ВКонтакте» аквапарка.

В call-центре «Аквамира» сообщили НГС, что сотрудники готовятся к открытию:

— В ближайшее время аквапарк откроется и начнет свою работу. В здании велись работы, что там было, мы не знаем.

Как сообщает издание «Вести Новосибирск» со ссылкой на очевидцев, сотрудникам поступило сообщение о минировании аквапарка.

— Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Журналист обратилась за комментарием в пресс-службу Росгвардии.

Недавно из торгового центра «МЕГА» в Новосибирске на улице Ватутина эвакуировали людей. Толпа собралась на парковке.

АквапаркПосетителиЗакрытАквамир
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter