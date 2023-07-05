На парковке собралась толпа: из ТРЦ «Мега» в Новосибирске эвакуировали людей

Утром 5 июля из торгового центра «Мега» в Новосибирске на улице Ватутина эвакуировали людей. Толпа собралась на парковке.
Видео с эвакуацией посетителей торгового центра опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». На кадрах слышны звуки громкоговорителя.
— Передается важное сообщение для всех покупателей: по техническим причинам просим вас немедленно покинуть торговый центр, — сообщили по громкоговорителю
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области объяснила, что подобного рода эвакуации относятся к работе полиции. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по региону, там сообщили, что необходимо обратиться в администрацию торгового центра.
Журналист НГС пытался связаться с представителями торгового центра, но автоответчик сообщил, что операторы работают с 08:00 по московскому времени.
В ноябре проходили массовые эвакуации из торговых центров, тогда, по словам источников, поступали сообщения о минированиях объектов.