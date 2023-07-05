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На парковке собралась толпа: из ТРЦ «Мега» в Новосибирске эвакуировали людей

По громкоговорителю сообщили, что посетители должны покинуть здание

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Людей эвакуировали 5 июля днем

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Утром 5 июля из торгового центра «Мега» в Новосибирске на улице Ватутина эвакуировали людей. Толпа собралась на парковке.

Видео с эвакуацией посетителей торгового центра опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». На кадрах слышны звуки громкоговорителя.

— Передается важное сообщение для всех покупателей: по техническим причинам просим вас немедленно покинуть торговый центр, — сообщили по громкоговорителю

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области объяснила, что подобного рода эвакуации относятся к работе полиции. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по региону, там сообщили, что необходимо обратиться в администрацию торгового центра.

Журналист НГС пытался связаться с представителями торгового центра, но автоответчик сообщил, что операторы работают с 08:00 по московскому времени.

В ноябре проходили массовые эвакуации из торговых центров, тогда, по словам источников, поступали сообщения о минированиях объектов.

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ЭвакуацияТРЦ Мега
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