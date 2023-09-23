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«На желтый решил проскочить»: фура завалилась на бок в поселке «1000 домов» в Новосибирске

По словам очевидцев, большегруз перекрыл движение на дороге

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ДТП произошло на пересечении улиц Пихтовой и Ласточкина

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В Первомайском районе Новосибирска, днем 23 сентября на пересечении улиц Пихтовой и Ласточкина фура завалилась на бок. Видео с места ДТП опубликовали очевидцы в телеграмм-канале «АСТ-54».

— На жёлтый решил проскочить, а поворот крутой, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

По словам очевидцев, фура перекрыла обе полосы. Есть ли пострадавшие в ДТП пока неизвестно. Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.

Ранее в Новосибирске на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта столкнулись минивэн Volkswagen Caddy и внедорожник УАЗ Patriot. От удара УАЗ завалился на бок.

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