«На желтый решил проскочить»: фура завалилась на бок в поселке «1000 домов» в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска, днем 23 сентября на пересечении улиц Пихтовой и Ласточкина фура завалилась на бок. Видео с места ДТП опубликовали очевидцы в телеграмм-канале «АСТ-54».
— На жёлтый решил проскочить, а поворот крутой, — говорится в посте.
По словам очевидцев, фура перекрыла обе полосы. Есть ли пострадавшие в ДТП пока неизвестно. Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.
Ранее в Новосибирске на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта столкнулись минивэн Volkswagen Caddy и внедорожник УАЗ Patriot. От удара УАЗ завалился на бок.