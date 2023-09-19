«От удара завалился на бок»: внедорожник и минивэн столкнулись в центре Новосибирска — видео момента аварии

В Новосибирске днем 19 сентября на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта столкнулись минивэн Volkswagen Caddy и внедорожник УАЗ Patriot. Видео момента аварии очевидцы опубликовали в телеграмм-канале «АСТ-54».
— Водитель минивэна Volkswagen Caddy не уступил дорогу внедорожнику УАЗ Patriot, от чего последний перевернулся от удара на бок, — говорится в посте.
В отделе пропаганды городского ГИБДД сообщили, что ДТП оформили с материальным ущербом, в аварии никто не пострадал.
В Новосибирске на Октябрьском мосту столкнулись BMW и Daewoo Matiz. Видео последствий аварии с искореженной машиной опубликовали в Сети.