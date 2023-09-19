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«От удара завалился на бок»: внедорожник и минивэн столкнулись в центре Новосибирска — видео момента аварии

ДТП произошло рядом со станцией метро Красный проспект

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Информация о пострадавших уточняется

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В Новосибирске днем 19 сентября на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта столкнулись минивэн Volkswagen Caddy и внедорожник УАЗ Patriot. Видео момента аварии очевидцы опубликовали в телеграмм-канале «АСТ-54».

— Водитель минивэна Volkswagen Caddy не уступил дорогу внедорожнику УАЗ Patriot, от чего последний перевернулся от удара на бок, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

В отделе пропаганды городского ГИБДД сообщили, что ДТП оформили с материальным ущербом, в аварии никто не пострадал.

В Новосибирске на Октябрьском мосту столкнулись BMW и Daewoo Matiz. Видео последствий аварии с искореженной машиной опубликовали в Сети.

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ДТПАварияНовосибирск
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