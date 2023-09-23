Потерявшегося семилетнего ребенка нашли в Кировском районе Новосибирска — его искали волонтеры

В Новосибирске сегодня, 23 сентября, утром нашли семилетнего ребенка. Мальчик вчера не вернулся домой. Информация об этом появилась в группе волонтеров «ЛизаАлерт».
Ночью волонтеры «ЛизаАлерт» распространяли ориентировки на потерянного ребенка в серой куртке. Он вышел из дома и пропал. Около 7 утра появилось сообщение, что информация проверяется, а в 8 утра волонтеры сообщили, что мальчик найден живым.
В Новосибирске 3 сентября завершились поиски 15-летней школьницы, о местонахождении которой было неизвестно с 30 августа.