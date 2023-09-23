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Первоклассник в серых кроссовках и куртке пропал в Кировском районе Новосибирска

Евгений Васильев вышел из дома и не вернулся

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Мальчик пропал 22 сентября

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Семилетнего мальчика разыскивают в Кировском районе Новосибирска: Евгений Васильев не вернулся домой 22 сентября. Его ориентировка опубликована волонтерами отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

— Рост 125 см., нормальное телосложение, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет в серые куртку и кроссовки и в синие джинсы, — говорится в ориентировке на мальчика.

Всех, кто владеет какой-либо информацией об исчезновении или местонахождении Евгения, просят обращаться по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700–54–52.

В Новосибирске 3 сентября завершились поиски 15-летней школьницы, о местонахождении которой было неизвестно с 30 августа.

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