Первоклассник в серых кроссовках и куртке пропал в Кировском районе Новосибирска

Семилетнего мальчика разыскивают в Кировском районе Новосибирска: Евгений Васильев не вернулся домой 22 сентября. Его ориентировка опубликована волонтерами отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.
— Рост 125 см., нормальное телосложение, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет в серые куртку и кроссовки и в синие джинсы, — говорится в ориентировке на мальчика.
Всех, кто владеет какой-либо информацией об исчезновении или местонахождении Евгения, просят обращаться по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700–54–52.
В Новосибирске 3 сентября завершились поиски 15-летней школьницы, о местонахождении которой было неизвестно с 30 августа.