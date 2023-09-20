Сибирячка заявила, что ее 70-летняя мать бросилась на помощь тонувшему ребенку — тот едва не погиб в фонтане на Пименова

Юлия рассказала, что она с матерью заметили тонущего ребенка во время прогулки, примерно в 17 часов. Девушка утверждает, что начала звать на помощь, но никто не откликнулся — и в фонтан бросилась ее мама Тамара Федорова.



— Мальчик был без родителей. Рядом стояла девочка и смотрела на происходящее — как потом выяснилось, она его сестра. Ребенок шел ко дну, захлебывался. Я начала кричать, там сидели мужчина с женщиной, они меня сначала не услышали: из-за шума, наверное. Мама, не раздумывая, бросилась в фонтан, глубина которого — ей по шею. Она достала ребенка буквально со дна. Потом все-таки прибежали мужчина с женщиной: помогли вытащить из воды ребенка и мою маму.

