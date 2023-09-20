Сибирячка заявила, что ее 70-летняя мать бросилась на помощь тонувшему ребенку — тот едва не погиб в фонтане на Пименова

Жительница Новосибирска Юлия заявила об инциденте, во время которого ее мать спасла ребенка. По ее словам, мальчик едва не утонул в фонтане на площади Пименова.
Юлия рассказала, что она с матерью заметили тонущего ребенка во время прогулки, примерно в 17 часов. Девушка утверждает, что начала звать на помощь, но никто не откликнулся — и в фонтан бросилась ее мама Тамара Федорова.
— Мальчик был без родителей. Рядом стояла девочка и смотрела на происходящее — как потом выяснилось, она его сестра. Ребенок шел ко дну, захлебывался. Я начала кричать, там сидели мужчина с женщиной, они меня сначала не услышали: из-за шума, наверное. Мама, не раздумывая, бросилась в фонтан, глубина которого — ей по шею. Она достала ребенка буквально со дна. Потом все-таки прибежали мужчина с женщиной: помогли вытащить из воды ребенка и мою маму.
Юлия отмечает, что малышу в мокрой одежде попытались оказать первую помощь. Он очнулся, начал кашлять и заплакал, уверяет она. Позже на вопросы «Чей ребенок?» пришли мама с бабушкой и забрали мальчика. Они, со слов Юлии, якобы не наблюдали за ребенком и его спасением.
— Если бы не поступок моей мамы, то могла бы случиться трагедия, — предполагает девушка.
Начальник МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко прокомментировал в разговоре с НГС глубину фонтана на площади и то, почему не следует оставлять рядом с ним детей одних:
— Фонтан гораздо глубже, чем по шею. А еще там стоит решетка, чтобы людям было неудобно ходить. Насчет детей: некоторые родители сами предлагают им походить по барьерчику. Но делать это категорически запрещено, и табличка висит, что нельзя детям. Там гранитные полированные плиты — и либо ребенок ударится об одну из них, либо упадет, — отметил Науменко.
В июле НГС писал о том, что 12-летняя девочка утонула на глазах у подруги в котловане в Новосибирской области.