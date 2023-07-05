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«На глазах у подруг»: 12-летняя девочка утонула в котловане в Новосибирской области

Инцидент произошел в начале июля

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Школьница нырнула в воду, а вынырнуть не смогла

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В поселке Александро-Невский Новосибирской области утонула 12-летняя девочка. Подробности происшествия НГС в пресс-службе СУ СК РФ по региону пообещали сообщить позже.

Об инциденте сообщили в издании «Степная нива». Указано, что подросток вместе со своими подругами купалась в котловане рядом с населенным пунктом, несмотря на запрет родителей. Девочка утонула «на глазах у подруг».

— Школьница нырнула и на поверхности воды больше не появлялась, — сообщили в издании со ссылкой на данные Карасукского межрайонного следственного отдела СК России.

По информации издания, по факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ).

В начале июня в городе Обь Новосибирской области утонул 14-летний мальчик. Подросток нырнул в воду, чтобы спасти знакомую.

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