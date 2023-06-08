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В Боровом 14-летний подросток бросился в реку спасать знакомую и утонул сам

Дети отдыхали компанией на берегу водоема

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Инцидент произошел вечером 7 июня

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Следователи города Обь начали проверку после смерти 14-летнего подростка в селе Боровое. Во время отдыха с друзьями мальчик утонул.

Инцидент произошел вечером 7 июня. По предварительным данным, группа подростков отдыхала на берегу искусственного водоема в Боровом. Одна из девочек начала тонуть:

— На помощь ей бросились несовершеннолетние односельчане, которым удалось спасти девочку, вытолкнув ее на поверхность воды. В результате 14-летний подросток сам выплыть не смог и погиб, — сообщили в СК по региону.

Сейчас следователи изучают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

— Несмотря на установившуюся жаркую погоду, не следует пренебрегать правилами безопасности при нахождении вблизи водоемов. Также обращаем внимание на то, что оставлять детей одних ни в коем случае нельзя, особенно вблизи воды, — напомнили следователи.

4 июня на водоеме недалеко от Ложка утонул 8-летний мальчик: ребенок купался без взрослых.

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СУ СК по Новосибирской областиБоровоеОбь
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