В Боровом 14-летний подросток бросился в реку спасать знакомую и утонул сам

Следователи города Обь начали проверку после смерти
Инцидент произошел вечером 7 июня. По предварительным данным, группа подростков отдыхала на берегу искусственного водоема в Боровом. Одна из девочек начала тонуть:
— На помощь ей бросились несовершеннолетние односельчане, которым удалось спасти девочку, вытолкнув ее на поверхность воды. В результате
Сейчас следователи изучают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
— Несмотря на установившуюся жаркую погоду, не следует пренебрегать правилами безопасности при нахождении вблизи водоемов. Также обращаем внимание на то, что оставлять детей одних ни в коем случае нельзя, особенно вблизи воды, — напомнили следователи.
4 июня на водоеме недалеко от Ложка утонул