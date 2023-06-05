8-летний мальчик утонул в водоеме в Искитиме — он купался без присмотра взрослых

Следователи начали проверку из-за утонувшего
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, инцидент произошел днем 4 июня в искусственном водоеме. По предварительным данным, ребенок решил искупаться в воде без присмотра взрослых.
— В какой-то момент ребенок во время купания скрылся под водой и утонул, — сообщили в ведомстве.
По факту происшествия специалисты организовали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Отметим, ранее стало известно о том, что 3 июня в реке Бердь утонула