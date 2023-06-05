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8-летний мальчик утонул в водоеме в Искитиме — он купался без присмотра взрослых

На берегу нашли вещи ребенка

Инцидент произошел 4 июня

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Следователи начали проверку из-за утонувшего 8-летнего мальчика в Новосибирской области. Ребенок погиб накануне в Искитиме.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, инцидент произошел днем 4 июня в искусственном водоеме. По предварительным данным, ребенок решил искупаться в воде без присмотра взрослых.

— В какой-то момент ребенок во время купания скрылся под водой и утонул, — сообщили в ведомстве.

По факту происшествия специалисты организовали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Отметим, ранее стало известно о том, что 3 июня в реке Бердь утонула 10-летняя девочка. Она вместе c матерью находилась на пляже в Бердске.

Обновлено.

Как сообщается на сайте «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО», поиски 8-летнего ребенка проходили на водоеме вблизи населенного пункта Ложок. Тело мальчика транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции.

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