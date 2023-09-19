«Гоняли по кругу». В Новосибирске полицейские с сиренами бросились в погоню за белым седаном — видео

Утром 19 сентября в Новосибирске полицейские устроили погоню за белым автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».
По предварительной информации, погоня была на Родниках. На кадрах, сделанных очевидцем, видно, что машина с мигалками и сиренами едет за седаном сначала в одну сторону, а затем — в противоположную.
— По кругу их гоняет туда-сюда, — комментирует автор ролика.
НГС обратился в городскую Госавтоинспекцию с просьбой прокомментировать ситуацию, однако ответа пока не последовало.
В августе Молодые люди на мопеде хитро уехали от двух машин ГИБДД — погоня также попала на видео.