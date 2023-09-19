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«Гоняли по кругу». В Новосибирске полицейские с сиренами бросились в погоню за белым седаном — видео

Очевидцы сообщают, что заметили машины на Родниках

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Утром 19 сентября на новосибирских Родниках машина ДПС устроила погоню за белым седаном

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Утром 19 сентября в Новосибирске полицейские устроили погоню за белым автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

По предварительной информации, погоня была на Родниках. На кадрах, сделанных очевидцем, видно, что машина с мигалками и сиренами едет за седаном сначала в одну сторону, а затем — в противоположную.

— По кругу их гоняет туда-сюда, — комментирует автор ролика.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Сначала полицейские ехали за седаном в одну сторону, а затем — в противоположную

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

НГС обратился в городскую Госавтоинспекцию с просьбой прокомментировать ситуацию, однако ответа пока не последовало.

В августе Молодые люди на мопеде хитро уехали от двух машин ГИБДД — погоня также попала на видео.

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НовосибирскНовостиПогоняРодникиГИБДД
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