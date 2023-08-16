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Молодые люди на мопеде хитро уехали от двух машин ГИБДД — погоня попала на видео

Инцидент произошел на улице Высоцкого

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За рулем мопеда были молодые люди

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В Новосибирске на видео сняли погоню сотрудников ГИБДД за мопедом. Инцидент произошел на улице Высоцкого.

Видео опубликовали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как двое подростков едут в сторону Гусинобродского шоссе, а за ними двигаются две машины ГИБДД с мигалками. После того как автомобили полиции зажали молодых людей в черном, те развернулись и проехали между двумя машинами.

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Инцидент произошел на МЖК

Видео: «АСТ-54»

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД за комментарием и продолжением истории. На момент публикации ответа не было.

В конце июля в Новосибирске четыре автомобиля ДПС устроили погоню за Hyundai Solaris. Сначала за водителем гнались три машины ДПС, но водитель не сдавался.

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В пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирску сообщили, что водителям мопеда удалось скрыться.

— На требование сотрудников ГИБДД об остановке водитель мопеда не отреагировал, скрылся. В настоящее время проводятся разыскные мероприятия, при установлении личности водителя он будет привлечен к административной ответственности, — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

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