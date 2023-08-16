Молодые люди на мопеде хитро уехали от двух машин ГИБДД — погоня попала на видео

В Новосибирске на видео сняли погоню сотрудников ГИБДД за мопедом. Инцидент произошел на улице Высоцкого.

Видео опубликовали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как двое подростков едут в сторону Гусинобродского шоссе, а за ними двигаются две машины ГИБДД с мигалками. После того как автомобили полиции зажали молодых людей в черном, те развернулись и проехали между двумя машинами.