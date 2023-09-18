«Пациенты с палочками со слезами приходят»: из-за удара молнии новосибирская стоматология на месяц осталась без лифта

– Хожу в поликлинику с начала сентября. И с тех пор лифт у них не работает. А вот объявление о том, что молния у них ударила и теперь не работает телефон, интернет и лифт, увидела только сегодня. Бабушка одна сегодня свою палочку на 3 этаже забыла и чуть не плакала – не знала, как возвращаться, чтобы ее забрать. Трубки они берут, оплаты проходят, - рассказала редакции НГС посетительница поликлиники, представившаяся Светланой.

