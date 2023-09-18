«Пациенты с палочками со слезами приходят»: из-за удара молнии новосибирская стоматология на месяц осталась без лифта

Городская стоматологическая поликлиника № 6 в Новосибирске на месяц осталась без лифта из-за ударившей молнии. Сначала из-за природного явления в здании вышли из строя также телефоны и интернет, но их починили почти сразу. Лифт не работает до сих, а объявление в регистратуре висит с тех пор, как случилась авария.
– Хожу в поликлинику с начала сентября. И с тех пор лифт у них не работает. А вот объявление о том, что молния у них ударила и теперь не работает телефон, интернет и лифт, увидела только сегодня. Бабушка одна сегодня свою палочку на 3 этаже забыла и чуть не плакала – не знала, как возвращаться, чтобы ее забрать. Трубки они берут, оплаты проходят, - рассказала редакции НГС посетительница поликлиники, представившаяся Светланой.
Таким образом, объявление, которые висит в регистратуре частичной устарело: корреспондент НГС действительно смог дозвониться в учреждение. Там подтвердили, что лифт до сих пор не работает, а интернет и телефонная связь исправна. За подробностями попросили обратиться в приемную.
В приемной НГС рассказали подробности случившегося. Там отметили, что ЧП случилось около месяца назад. Телефонную связь и интернет удалось починить довольно быстро, а вот с лифтом возникли сложности – их производят в Южной Корее, и теперь придется около 90 дней ждать, когда придут необходимые запчасти.
– В пятницу случилось в часов 6 вечера примерно месяц назад. Последствия были серьезные: ни почту отправить, ни получить, информацию не получить - все компьютеры полетели. У лифта плата сгорела. Отправили на ремонт, посмотрели, сказали, что это невозможно отремонтировать. Заказали в Южной Корее, так как лифт корейский. Через третьи страны пока заказали, заплатили. Но нам дали гарантию, что в течение 90 дней должны сделать, ждем, – рассказала одна из сотрудниц приемной поликлиники, пожелавшая остаться анонимной.
В стоматологической поликлинике добавили, что пострадало и стоматологическое оборудование. Технику ремонтировали постепенно, в зависимости от ее важности. Сотрудники медучреждения отмечают: главное, не сломался компьютер в регистратуре, а также никто из людей не пострадал.
– Хоть человек остался жив, который в это время подошел к окошку, и молния ударила прямо в козырек. Потеряли пациентов – возрастные пациенты возвращаются с дач, хотят зубы отремонтировать, но без лифта передвигаться им тяжело – лечебное отделение на 4 этаже, рентген-кабинеты – тоже, ортопедия – на 3 этаже. Они с палочками со слезами приходят, спрашивают, обижаются. Инвалиды, кто на колясках, вообще не могут передвигаться, – рассказала сотрудница поликлиники.
Пока лифт не работает, в стоматологии отложили прием для тех пациентов, которые не могут передвигаться по этажам самостоятельно. Устают от беготни по этажам и сотрудники медучреждения.
– Медсестры бегают туда-сюда по этажам, другие сотрудники. За смену набегаешься – мало не покажется, – вотмечает сотрудница приемной.
Молния нередко становится причиной различных катаклизмов и происшествий. Так, ранее НГС писал о том, как в один из новосибирских домов ударила молния. Пожар практически уничтожил строение.