«Вырвал мне всё, что можно». Лихач сбил сибирячку на тротуаре — водитель отказался платить, а полиция тянет с уголовным делом

Жительница Новосибирска Алина добивается денежной компенсации от сбившего ее водителя — по словам девушки, она шла по тротуару, когда на нее наехал автомобиль. Алина получила тяжелые травмы: несколько открытых переломов ноги, некроз тканей. Она перенесла несколько операций, ей устанавливали аппарат внешней фиксации, она продолжает ездить на перевязки в поликлинику, так как рана по-прежнему не зажила. Как уверяет Алина, вместе с юристом она встречалась с автомобилистом и предлагала ему выплатить компенсацию: траты на лекарства и зарплату, которую не смогла получить из-за длительного перерыва в работе. Прийти к общему решению сторонам не удалось.
«Нога не заживает с апреля»
19 апреля Алина шла за ребенком в школу вдоль дороги на улице Плановой. Утверждает, что недалеко от пешеходного перехода ее сбил автомобиль, внезапно выехавший на тротуар. По словам пострадавшей, она лежала на земле, когда к ней подбежала некая женщина — как позже выяснилось, медик — и перевязала травмированную ногу жгутом:
— Она оказала мне помощь и держала ногу, потому что было сильное кровотечение.
По воспоминаниям Алины, водитель в этот момент вышел из машины и якобы говорил, что не хотел допустить ДТП, и оно произошло случайно. Приехавшая скорая увезла сибирячку в городскую клиническую больницу №1. Согласно выписке из медкарты, копия которой есть в распоряжении НГС, ей были поставлены следующие диагнозы: открытый перелом наружного мыщелка левой берцовой кости без смещения отломков; открытый перелом верхней третьей левой малоберцовой кости со смещением отломков; обширная скальпированная рана трети левой голени. Пострадавшей сделали операцию и, судя по предоставленным фотографиям, поставили на ногу аппарат внешней фиксации:
— Операция была сложной. Мне проводили ее со спинальной анестезией, так что я находилась в сознании. Всё длилось примерно три часа.
Позже было повторное хирургическое вмешательство, так как у Алины начался некроз тканей. На кадрах травмы видно, что на ее голени не было фрагмента кожи. Девушка провела в больнице больше месяца, по-прежнему продолжает ездить в поликлинику на перевязки по три раза в неделю. Она показала фото того, как выглядит ее нога на момент публикации, уже без аппарата внешней фиксации: весьма обширная рана пока не затянулась до конца, она обработана специальным препаратом желтого цвета, а на заживших участках кожи образовались рубцы.
Алина отмечает, что врезавшийся в нее автомобиль якобы был без бампера. На фото с места происшествия у машины действительно отсутствует эта часть — на тротуаре рядом ее также нет:
— Во-первых, сам удар был большой силы. А, во-вторых, из-за отсутствия бампера автомобиль вырвал мне всё, что можно.
Не смогли договориться
Алина утверждает, что вскоре после операции связывалась с водителем. По ее словам, он предложил приехать к ней в больницу, но она отказалась, так как была не в состоянии видеть его.
— На тот момент у меня еще не было ни адвоката, ни юриста. А я была не готова к подобным встречам без человека, который грамотно бы меня представил. Да и вообще все мои мысли были о другом: у меня двое детей, а тут жизнь резко перевернулась в худшую сторону.
По словам пострадавшей, позже она снова выходила на связь с автомобилистом, чтобы рассказать ему, какая помощь ей требуется, а также сама якобы пыталась договориться с ним о встрече. Встреча все-таки состоялась, когда она вышла из больницы и у нее уже был юрист.
— Мне врачи сказали, что, скорее всего, понадобится операция, которая стоит денег. Я сообщила об этом водителю и уточнила: «Как узнаю стоимость — скажу». Он мне на это ответил лишь молчанием <…> А когда я вышла из больницы и у меня уже был юрист, 25 мая, мы с водителем все-таки встретились в кафе. Мы с юристом предложили решить вопрос в досудебном порядке — компенсировать мне два месяца отсутствия работы, а также затраты на лекарства: они, конечно, были в больнице, но кое-что всё-таки приходилось докупать. Мужчина выслушал нас, заявил, что он инвалид и живет только на пенсию по инвалидности, что у него якобы уже есть одно административное дело, по которому он выплачивает деньги, что у него мама и сестра, и так далее. Мы ему дали время подумать. В итоге водитель чуть позже сказал: «Давайте, скидывайте, что, как, чего». Я назвала ему сумму: столько, сколько было по чекам за лекарства, и примерно прикинула, сколько потеряла по работе (я, к слову, самозанятая). В ответ на это он начал возмущаться.
Алина уверяет, что за время болезни и реабилитации водитель пытался связаться с ней несколько раз. Утверждает, что с его стороны якобы «были предложены только извинения и костыли». Юрист Алины, Ирина (фамилия скрыта по просьбе эксперта), подтверждает слова пострадавшей о том, что водитель якобы назвал себя «инвалидом»:
— Произошло ДТП. Алина пострадала очень серьезно. Есть заключение врача о том, что причинен тяжкий вред здоровью, до сих человек не может наступать на ногу. Со стороны следствия, на наш взгляд, не производится ничего. Ни один процессуальный документ, по нашей информации, не был отправлен, передан по почте или каким-либо другим способом <…> Мы просили ознакомиться с материалами дела, но ответа (на момент выхода публикации) не поступило. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела Алина, насколько мне известно, не получала <…> Водитель сказал, что приставы ничего не смогут с него взять, так как он, по его словам, инвалид и машина «не его». Когда написали ему и предъявили, что просим без гражданского иска в суде выплатить сумму за лечение и то, что она не смогла работать, он начал говорить: «Сначала докажите, а потом будем говорить».
Версия водителя и очевидицы
В переписке с Алиной, скриншот которой есть в распоряжении НГС, водитель объяснил, почему, по его мнению, произошла авария:
— Я ехал в среднем ряду, по навигатору, навигатор мне сказал повернуть направо, то есть мне нужно было в крайний правый ряд и на светофор уйти направо. Я дождался, пока меня пустят, и в момент старта у меня вылетает руль из рук. Я пытаюсь выкрутить его обратно, и случилось то, что случилось.
Корреспондент НГС несколько раз позвонила водителю, но на момент выхода материала он не взял трубку. Также мы отправили ему письменные сообщения в Telegram и WhatsApp — на скриншотах переписки видно, что они прочитаны (отмечены двумя галочками).
Очевидица аварии Жанна Решетниченко, которая оказала Алине первую помощь, рассказала свою версию произошедшего. По ее словам, машина выехала на дорогу и врезалась в дорожный знак. Пострадавшей, утверждает она, предстоит длительная реабилитация:
— Я шла на работу. Мы, очень много народа, стояли на светофоре на Плановой. Ждали зеленого света, чтобы перейти дорогу. Человек несся на машине с большой скоростью со стороны зоопарка. Перестраиваясь из рядя в ряд, он со второго ряда вылетел на тротуар. Он подмял под себя знак «Стоп» и остановился. Иначе, на мой взгляд, жертв было бы больше, потому что водитель мог бы врезаться в толпу. Алина шла по тротуару, и машина боком ее задела. Сначала ее не было видно из-за автомобиля, а потом стало понятно, что она пострадала. Дальше увидели лежащей на тротуаре. Я медик и не смогла пройти мимо, всеми подручными средствами остановили ей кровотечение. Пока дожидались скорую, я разговаривала с Алиной, чтобы она оставалась в сознании. У нее была сильно травмирована нога, и это было видно, несмотря на то, что она была в брюках. Было сильное кровотечение <...> Я работаю в поликлинике, и после операции Алина до сих пор ходит к нам на перевязки и так далее. Реабилитация у нее будет длительной.
Юрист пострадавшей Ирина отмечает, что вместе с Алиной они добиваются возбуждения уголовного дела:
— Прежде всего мы хотим, чтобы было возбуждено уголовное дело. После этого параллельно с уголовным судом мы будем подавать гражданский иск на взыскание всех расходов.
Что говорят в прокуратуре и МВД
Вместе с юристом Алина написала жалобу в прокуратуру Дзержинского района. В распоряжении НГС есть копия письма по инциденту, которое исполняющий обязанности районного прокурора в августе направил прокурору Новосибирска. В нем говорится:
— Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено следователями 11 отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории Новосибирска СУ УМВД по городу.
В пресс-службе прокуратуры НСО ситуацию прокомментировали следующим образом:
— На данный момент проводится экспертиза по тяжести вреда здоровью. Как только будет заключение по ней, будет и процессуальное решение.
В пресс-службу ГУ МВД области также направлен запрос.
13 сентября два автомобиля съехали в кювет после ДТП в Новосибирской области — погибла женщина.