«Вырвал мне всё, что можно». Лихач сбил сибирячку на тротуаре — водитель отказался платить, а полиция тянет с уголовным делом

«Нога не заживает с апреля»

19 апреля Алина шла за ребенком в школу вдоль дороги на улице Плановой. Утверждает, что недалеко от пешеходного перехода ее сбил автомобиль, внезапно выехавший на тротуар. По словам пострадавшей, она лежала на земле, когда к ней подбежала некая женщина — как позже выяснилось, медик — и перевязала травмированную ногу жгутом:



— Она оказала мне помощь и держала ногу, потому что было сильное кровотечение.



По воспоминаниям Алины, водитель в этот момент вышел из машины и якобы говорил, что не хотел допустить ДТП, и оно произошло случайно. Приехавшая скорая увезла сибирячку в городскую клиническую больницу №1. Согласно выписке из медкарты, копия которой есть в распоряжении НГС, ей были поставлены следующие диагнозы: открытый перелом наружного мыщелка левой берцовой кости без смещения отломков; открытый перелом верхней третьей левой малоберцовой кости со смещением отломков; обширная скальпированная рана трети левой голени. Пострадавшей сделали операцию и, судя по предоставленным фотографиям, поставили на ногу аппарат внешней фиксации:

