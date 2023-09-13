Два автомобиля съехали в кювет после ДТП на новосибирской дороге — погибла женщина

В Новосибирской области 13 сентября произошло смертельное ДТП в Ордынском районе. Как сообщили в группе «Госавтоинспекция Новосибирской области» во «ВКонтакте», в результате столкновения двух автомобилей погибла женщина.
Авария произошла примерно в 11:50 на 114 километре дороги К-71Р «Новосибирск-Кочки –Павлодар». По предварительным данным, 32-летняя водитель автомобиля «Лексус IS-250» ехала в сторону Новосибирска, когда столкнулась с попутной машиной «Лада Ларгус». ДТП произошло при завершении обгона.
— После столкновения оба транспортных средства совершили съезд в первый кювет, с последующим опрокидываем отечественного автомобиля, — уточнили в ведомстве.
В результате аварии была травмирована 66-летняя пассажирка автомобиля «Лада Ларгус». Женщину поместили в машину скорой помощи, но она скончалась. По факту ДТП сотрудники ведомства проводят проверку.
В начале сентября в Новосибирской области автомобиль столкнулся с электропоездом. В результате аварии погиб один человек.