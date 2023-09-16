Смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области — один погиб, еще трое пострадали

В Новосибирской области вечером 16 сентября 23-летний водитель Lada Priora погиб в ДТП на трассе в Ордынском районе. Об этом сообщили в отделе пропаганды региональной ГИБДД.
— 23-летний водитель за рулем Lada Priora ехал по трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар в сторону поселка Ордынское. По предварительной информации, молодой человек проигнорировал предупреждающие знаки о проведении дорожных работ на участке и налетел на строительную насыпь, — пояснили в инспекции.
В результате ДТП водитель погиб, трое его пассажиров — 30-летний мужчина, женщина на вид 20–25 лет и 19-летняя девушка — получили травмы, их госпитализировали.
Ранее на дороге между Карасуком и селом Студеное в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения Toyota Carina и Daewoo Matiz погиб мужчина-водитель и пострадали двое пассажиров.