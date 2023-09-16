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Смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области — один погиб, еще трое пострадали

На месте аварии идут дорожные работы

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Сибиряк проигнорировал предупреждающие дорожные знаки

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В Новосибирской области вечером 16 сентября 23-летний водитель Lada Priora погиб в ДТП на трассе в Ордынском районе. Об этом сообщили в отделе пропаганды региональной ГИБДД.

— 23-летний водитель за рулем Lada Priora ехал по трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар в сторону поселка Ордынское. По предварительной информации, молодой человек проигнорировал предупреждающие знаки о проведении дорожных работ на участке и налетел на строительную насыпь, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП водитель погиб, трое его пассажиров — 30-летний мужчина, женщина на вид 20–25 лет и 19-летняя девушка — получили травмы, их госпитализировали.

Ранее на дороге между Карасуком и селом Студеное в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения Toyota Carina и Daewoo Matiz погиб мужчина-водитель и пострадали двое пассажиров.

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