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Daewoo Matiz вылетел на встречку под Новосибирском: в жестком лобовом столкновении погиб человек

В ДТП еще два пассажира получили травмы

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Следователи устанавливают причины выезда автомобиля на встречную полосу движения

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Вечером 15 сентября на дороге между Карасуком и селом Студёное в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения Toyota Carina с Daewoo Matiz погиб мужчина-водитель и пострадали двое пассажиров. По данным ГИБДД региона, Toyota Carina по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где и произошла авария.

— В результате происшествия водитель Daewoo погиб на месте аварии, женщина-пассажир Daewoo 1979 года рождения и водитель Toyota получили различные травмы. В настоящее время проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в ГИБДД Новосибирской области.

В Новосибирской области 13 сентября произошло смертельное ДТП в Ордынском районе. В результате столкновения двух автомобилей погибла женщина.

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