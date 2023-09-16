«Вышел из дома и пропал»: в Новосибирске ищут пожилого мужчину

В Заельцовском районе Новосибирска пропал
— На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже мужчины. 14 сентября этого года вышел из дома и пропал, до настоящего времени место нахождения неизвестно, — сообщили НГС в «ЛизаАлерт».
Приметы Юрия: рост — 172 сантиметра, худощавого телосложения. Волосы седые, зеленые глаза. В день пропажи был одет в красно-синюю куртку с капюшоном, темно-синюю олимпийку с красными и голубыми лампасами и черные туфли. С собой у мужчины была черная матерчатая сумка через плечо.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»:
Ранее в Новосибирске пропал 28-летний мужчина. Как сообщили в областном поисковом отряде «ЛизаАлерт», его местонахождение неизвестно с 12 сентября.