«Вышел из дома и пропал»: в Новосибирске ищут пожилого мужчину

В Заельцовском районе Новосибирска пропал 60-летний Юрий Дегтярев. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение мужчины неизвестно с 14 сентября.



— На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже мужчины. 14 сентября этого года вышел из дома и пропал, до настоящего времени место нахождения неизвестно, — сообщили НГС в «ЛизаАлерт».

