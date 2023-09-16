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«Вышел из дома и пропал»: в Новосибирске ищут пожилого мужчину

Местонахождение сибиряка неизвестно с 14 сентября

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Мужчина исчез в Заельцовском районе

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В Заельцовском районе Новосибирска пропал 60-летний Юрий Дегтярев. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение мужчины неизвестно с 14 сентября.

— На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже мужчины. 14 сентября этого года вышел из дома и пропал, до настоящего времени место нахождения неизвестно, — сообщили НГС в «ЛизаАлерт».

Приметы Юрия: рост — 172 сантиметра, худощавого телосложения. Волосы седые, зеленые глаза. В день пропажи был одет в красно-синюю куртку с капюшоном, темно-синюю олимпийку с красными и голубыми лампасами и черные туфли. С собой у мужчины была черная матерчатая сумка через плечо.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700–54–52 или по номеру 112.

Ранее в Новосибирске пропал 28-летний мужчина. Как сообщили в областном поисковом отряде «ЛизаАлерт», его местонахождение неизвестно с 12 сентября.

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