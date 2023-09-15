«Поезд простоял лишних пару минут»: пассажирка упала в вагоне метро на «Октябрьской»

15 сентября пассажирке стало плохо в вагоне метро на станции «Октябрьская». Состав ехал в сторону «Заельцовской».
Инцидент произошел около 09:40.
— В вагоне метро стало плохо человеку. Поезд ехал с Маркса. На Октябрьской простоял лишних пару минут, пока машинист по громкой связи выяснял, в каком вагоне этот человек, — рассказал журналист НГС Илья Калинин.
Корреспондент заметил, что сотрудники метро побежали в начало состава.
В пресс-службе Новосибирского метрополитена подтвердили, что в вагоне стало плохо женщине, она упала. Пассажиры по громкой связи связались с машинистом. На место вызвали скорую помощь
В начале недели в метро собралась большая толпа на станции «Площадь Маркса». Поезд долго не приезжал из-за технической неисправности.