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СрочноВ метро на «Площади Маркса» собралась толпа
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«Поезд не едет»: в метро на «Площади Маркса» собралась толпа

По словам очевидца, поезд приехал примерно через 5 минут

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Такая толпа собралась утром на станции

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Утром 12 сентября в Новосибирске в метро на станции «Площадь Маркса» собралась толпа. По словам очевидца, поезд не приезжал в течение 5 минут.

— Собралась толпа, поезд не едет. Сначала большое количество людей было около турникетов, потом они выстроились на самой станции в ожидании поезда. Обычно он приезжает за 1-2 минуты, сейчас ждали больше 5 минут, — рассказала читательница НГС.

Журналист обратилась за комментарием в пресс-службу метрополитена.

Недавно в троллейбус № 29 с трудом вместил пассажиры. Новосибирцы вплотную стояли друг к другу в дверных проемах.

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