«Поезд не едет»: в метро на «Площади Маркса» собралась толпа

Утром 12 сентября в Новосибирске в метро на станции «Площадь Маркса» собралась толпа. По словам очевидца, поезд не приезжал в течение 5 минут.
— Собралась толпа, поезд не едет. Сначала большое количество людей было около турникетов, потом они выстроились на самой станции в ожидании поезда. Обычно он приезжает за 1-2 минуты, сейчас ждали больше 5 минут, — рассказала читательница НГС.
Журналист обратилась за комментарием в пресс-службу метрополитена.
Недавно в троллейбус № 29 с трудом вместил пассажиры. Новосибирцы вплотную стояли друг к другу в дверных проемах.