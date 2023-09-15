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«Дом был полностью в огне»: под Новосибирском вспыхнул частный дом — фото открытым пламенем

Пожарные локализовали пожар меньше, чем за час

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Владельцев не было дома

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В Новосибирске в селе Марусино сегодня, 15 сентября, загорелся частный дом. Фотографии с места пожара опубликовали в АСТ-54.

— В 8:53 выехали на пожар в частном доме в село Марусино. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений частный дом был полностью в огне. Со слов соседей, хозяев на месте вызова нет. В 9:41 пожар локализован. Хозяева прибыли месту пожара — они не пострадали, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Причину пожара установят дознаватели МЧС.

В Новосибирской области в поселке Маслянино загорелось предприятие. Над поселком поднялся густой столб дыма.

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ПожарМЧСЧастный домОгонь
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