«Дом был полностью в огне»: под Новосибирском вспыхнул частный дом — фото открытым пламенем

В Новосибирске в селе Марусино сегодня, 15 сентября, загорелся частный дом. Фотографии с места пожара опубликовали в АСТ-54.
— В 8:53 выехали на пожар в частном доме в село Марусино. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений частный дом был полностью в огне. Со слов соседей, хозяев на месте вызова нет. В 9:41 пожар локализован. Хозяева прибыли месту пожара — они не пострадали, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Причину пожара установят дознаватели МЧС.
В Новосибирской области в поселке Маслянино загорелось предприятие. Над поселком поднялся густой столб дыма.