«Когда оказались на земле, нам сказали убегать»: что пережили пассажиры аварийно приземлившегося самолета

В пункте временного размещения составляют списки, кто и куда поедет. Люди едят, им принесли воду. В помещении много детей, в том числе младенцы.

— Мы пока ничего не понимаем. Главное, что все живы, — отметила одна из героинь видео.

«Сказали, что в Омске садиться не будем»

Пассажир Юрий Нещади летел с ребенком. Он рассказал телеканалу ОТС, как проходил полет.

— Когда еще взлетали, был какой-то нездоровый звук, когда он колеса под себя собирал. Дальше летели — все было нормально. И когда оставалось лететь еще примерно час объявили, что в Омске садиться не будем — будем в Новосибирске. Какая причина толком не сказали. Наверное, стоит сказать благодарности экипажу. Пилот молодец, сели мягче, чем на асфальт. Нам все объяснили (мы с ребенком были), как сидеть, что делать. Хорошо, что не в воду. Самое главное, все живы и здоровы, — отметил Юрий Нещади.