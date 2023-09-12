«Когда оказались на земле, нам сказали убегать»: что пережили пассажиры аварийно приземлившегося самолета

Пассажиров самолета Сочи-Омск, который экстренно приземлился в поле в Новосибирской области, разместили в Доме культуры села Убинка. Как рассказали в МЧС по Новосибирской области, люди уже забрали свой багаж и на автобусах доехали до пункта временного размещения. Часть людей уже отправили в Омск на автобусах.
— Все, конечно, в шоке. У всех второй день рождения, — написал в редакцию очевидец и читатель НГС.
«Все спокойно эвакуировались»
Депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко опубликовал у себя в телеграм-канале видео с одной из пассажирок Марией из Омска. Ему его прислала местная жительница.
— Мы еще не поняли. Мы полетели над Омском и полетели в Новосибирск дальше. Все нормально. Весь экипаж сработал очень грамотно, адекватно. Все спокойно эвакуировались. Сказали, пока ждать, — рассказала Мария.
В пункте временного размещения составляют списки, кто и куда поедет. Люди едят, им принесли воду. В помещении много детей, в том числе младенцы.
— Мы пока ничего не понимаем. Главное, что все живы, — отметила одна из героинь видео.
«Сказали, что в Омске садиться не будем»
Пассажир Юрий Нещади летел с ребенком. Он рассказал телеканалу ОТС, как проходил полет.
— Когда еще взлетали, был какой-то нездоровый звук, когда он колеса под себя собирал. Дальше летели — все было нормально. И когда оставалось лететь еще примерно час объявили, что в Омске садиться не будем — будем в Новосибирске. Какая причина толком не сказали. Наверное, стоит сказать благодарности экипажу. Пилот молодец, сели мягче, чем на асфальт. Нам все объяснили (мы с ребенком были), как сидеть, что делать. Хорошо, что не в воду. Самое главное, все живы и здоровы, — отметил Юрий Нещади.
Также в ОТС процитировали пассажирку Анну. Она рассказала, что было страшно спускаться.
— Как только самолёт приземлился, были открыты аварийные выходы, мы по надувным трапам спускались. Конечно, было страшно. Как толь мы были на земле, нам кричали убегать дальше, — рассказала Алина.
Шли по надувным трапам
Пассажирка Алина рассказала редакции НГС, что сейчас она чувствует себя уставшей и сильно хочет спать. Сказался полученный стресс.
— Мы летели из Сочи в Омск вместе с семилетней дочерью Евой. Полёт проходил нормально. Единственное, посадка началась на полчаса позже, но мы этому не придали значения, — рассказала НГС Алина.
Пассажирам сообщили, что борт уходит на запасной аэропорт в Новосибирск. По словам Алины, экипаж сохранял спокойствие, но чувствовалось напряжение. Перед посадкой пассажирам объяснили правильную безопасную позу и объяснили, как себя вести.
— Стюардессы — молодцы. Как только самолёт приземлился, были открыты аварийные выходы, мы по надувным трапам спускались. Конечно, было страшно. Но этот страх мы осознали уже позже. Как только мы были на земле, нам кричали убегать дальше. И мы бежали к какому-то леску, — вспоминает Алина.
В поле, где приземлился самолет не было сотовой связи.
— Меня в Омске встречал парень. Им сказали, что самолёт перенаправили в Новосибирск. А через некоторое время появилась, что наш лайнер пропал с радаров. Он очень сильно переживал. Успокоился, когда я ему дозвонилась и сказала, что у нас всё хорошо и, что мы живы, — поделилась Алина.
Алина присоединилась к благодарностям экипажу и тем, кто сейчас помогает пассажирам с размещением.
Оперативную информацию о происшествии НГС публикует в онлайн-трансляции.