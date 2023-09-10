В аэропорту Новосибирска у самолета из Челябинска при посадке не выпустились закрылки и повредилось шасси

10 сентября в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился самолет с технической неисправностью. Она возникла, когда рейс начал снижаться на посадку, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Самолет следовал маршрутом Челябинск — Новосибирск, на борту находились 78 пассажиров и 4 члена экипажа. По информации ведомства, речь идет о рейсе авиакомпании «Сибирь» (S7).
— По предварительным данным, сегодня в ходе выполнения рейса Челябинск — Новосибирск у воздушного судна авиакомпании «Сибирь» при заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков, — уточнили в ведомстве. — Самолет благополучно совершил посадку в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина.
После посадки самолет повредил шасси, из-за чего высадка пассажиров проходила на взлетно-посадочной полосе аэропорта, где их забрал автобус. В результате произошедшего самолет отбуксировали на стоянку для оценки технического состояния
Новосибирская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. Специалисты выявляют обстоятельства произошедшего.
В конце августа в самолете, который летел из Новосибирска в Москву, нашли неисправность в работе двигателя. Ее обнаружили во время посадки.