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В аэропорту Новосибирска у самолета из Челябинска при посадке не выпустились закрылки и повредилось шасси

На борту находились 78 пассажиров и 4 члена экипажа

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Речь идет о рейсе авиакомпании «Сибирь»

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10 сентября в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился самолет с технической неисправностью. Она возникла, когда рейс начал снижаться на посадку, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет следовал маршрутом Челябинск — Новосибирск, на борту находились 78 пассажиров и 4 члена экипажа. По информации ведомства, речь идет о рейсе авиакомпании «Сибирь» (S7).

— По предварительным данным, сегодня в ходе выполнения рейса Челябинск — Новосибирск у воздушного судна авиакомпании «Сибирь» при заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков, — уточнили в ведомстве. — Самолет благополучно совершил посадку в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина.

После посадки самолет повредил шасси, из-за чего высадка пассажиров проходила на взлетно-посадочной полосе аэропорта, где их забрал автобус. В результате произошедшего самолет отбуксировали на стоянку для оценки технического состояния

Новосибирская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. Специалисты выявляют обстоятельства произошедшего.

В конце августа в самолете, который летел из Новосибирска в Москву, нашли неисправность в работе двигателя. Ее обнаружили во время посадки.

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СамолетТранспортная прокуратураS7Аэропорт Толмачево
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