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Мужчина в форме полицейского забрался в окно квартиры на Плющихе — видео

Инцидент произошел на улице Владимира Высоцкого

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Инцидент произошел на улице Владимира Высоцкого

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В Новосибирске мужчина в форме забрался в окно квартиры жилого дома на Плющихинском жилмассиве. Видео произошедшего опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» 9 сентября. Одежда сибиряка напоминает форму полицейского.

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Мужчина якобы задержал преступника

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В сообщении указано, что инцидент произошел на улице Владимира Высоцкого, 50. Мужчина якобы задержал преступника.

— Сотрудник в форме задержал преступника, забравшись в окно на втором этаже, по адресу Высоцкого, 50, — указано в сообщении.

В соцсетях опубликовали кадры, на которых можно заметить несколько полицейских

В соцсетях опубликовали кадры, на которых можно заметить несколько полицейских

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В телеграм-канале также опубликовали кадры, на которых можно заметить несколько полицейских и автомобиль ведомства.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, действительно ли на видео замечен сотрудники полиции. В ведомстве пояснили, что уточнят информацию позже.

Накануне в Новосибирске сотрудники полиции доставили в отдел Кировского района буйного мужчину. По словам очевидца, сибиряк бросался на свою мать.

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ПолицияЗадержаниеМВДПлющихинский жилмассив
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