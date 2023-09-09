Мужчина в форме полицейского забрался в окно квартиры на Плющихе — видео

В Новосибирске мужчина в форме забрался в окно квартиры жилого дома на Плющихинском жилмассиве. Видео произошедшего опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» 9 сентября. Одежда сибиряка напоминает форму полицейского.
В сообщении указано, что инцидент произошел на улице Владимира Высоцкого, 50. Мужчина якобы задержал преступника.
— Сотрудник в форме задержал преступника, забравшись в окно на втором этаже, по адресу Высоцкого, 50, — указано в сообщении.
В телеграм-канале также опубликовали кадры, на которых можно заметить несколько полицейских и автомобиль ведомства.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, действительно ли на видео замечен сотрудники полиции. В ведомстве пояснили, что уточнят информацию позже.
Накануне в Новосибирске сотрудники полиции доставили в отдел Кировского района буйного мужчину. По словам очевидца, сибиряк бросался на свою мать.