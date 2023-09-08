«Решил заработать легких денег»: в полиции раскрыли подробности диверсии на железной дороге в Новосибирске

В МВД раскрыли подробности диверсии на железной дороге в Новосибирске - инцидент был зафиксированы в конце августа. По данным линейной полиции подозреваемый 17-летний подросток хотел заработать легких денег.
Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО, на перегоне между станциями Обь и Новосибирск-Западный повредили релейный шкаф системы сигнализации, централизации и блокировки.
На место выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции, сотрудники нашли фрагмент проема двери шкафа со следами орудия взлома, след протектора шины транспортного средства и другие доказательства.
Сотрудники полиции и оперативники УФСБ задержали 17-летнего жителя Новосибирска по подозрению в поджоге.
— По словам задержанного, решив заработать «легких денег», он перешел в одном из мессенджеров по ссылке и получил задание организовать и осуществить поджог оборудования на железной дороге, — сообщили в ведомстве.
Парень изучил информацию о том, где расположен объекта и как совершить диверсию, а ночью он выдвинулся в указанное место, вскрыл и поджег релейный шкаф.
Кроме того, оперативники нашли по месту жительства подозреваемого мобильные телефоны, балаклавы, инструменты и банковские карты.
Сейчас следователи Восточного УТ на транспорте возбудили уголовное дело по части 1 статьи 281 УК РФ (Диверсия). Подростку избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, его поместили в следственный изолятор. Новосибирцу грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.
В мае из-за другой диверсии на железной дороге арестовали двух 17-летних подростков Павла С. и Савелия Р., до этого из-за диверсии на железной дороге был арестован 18-летний парень Кирилл Веселов, еще одного 18-летнего Виктора Скоробогатова отправили в СИЗО из-за поджога самолета на заводе Чкалова.