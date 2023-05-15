Новосибирца арестовали по делу о диверсии на железной дороге

Жителя Новосибирска заключили под стражу по обвинению в диверсии. Постановление об избрании меры пресечении сибиряку вынес Ленинский районный суд.
Известно, что новосибирца обвинили в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Ходатайство об избрании меры пресечения подал следователь Восточного межрегионального СУТ СК России.
— Постановлением суда от 15 мая 2023 года ходатайство следователя удовлетворено, Веселову К. П. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, т. е. по 12 июля 2023 года, — указано в сообщении. — Постановление в законную силу не вступило.
Днем 15 мая телеграм-канал Baza сообщил о том, что в Новосибирской области задержали троих подростков за поджог релейного шкафа на железной дороге. По информации канала, инцидент якобы произошел 23 апреля недалеко от станции Инской. 17-летних несовершеннолетних задержали по подозрению в преступлении 14 мая.
— Они пояснили, что одному из них в «Телеграме» пришло предложение совершить за деньги несколько диверсий на железной дороге. Он предложил своим друзьям, и те согласились, — указано в сообщении.
Отмечается, что свои действия подростки могли записывать на видео. За поджог они якобы получили 10 тысяч рублей. В отношении несовершеннолетних возбудили уголовные дела.
НГС обратился в пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Восточного межрегионального СУТ СК России и Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу с просьбой прокомментировать информацию.
Отметим, 15 мая в Новосибирске суд отправил в СИЗО Виктора Скоробогатова, обвиняемого в поджоге самолета на авиазаводе Чкалова. Ему вменяют преступление по статье о диверсии.