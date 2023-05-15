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В СИЗО отправили новосибирца, обвиняемого в поджоге самолета на заводе Чкалова

Об инциденте стало известно 9 мая 2023 года — ранее его называли фейком

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Изначально видео диверсии объявили фейком

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Ленинский районный суд Новосибирска отправил в СИЗО Виктора Скоробогатова, обвиняемого в поджоге самолета на авиазаводе Чкалова. Ему вменяют преступление, предусмотренное частью 2 статьи 281 УК РФ «Диверсия». Уголовный кодекс предусматривает за подобные преступления наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

— Постановлением суда от 15 мая 2023 года ходатайство следователя удовлетворено, Скоробогатову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 12 июля 2023 года, — указано на сайте суда.

В официальном паблике «Суды Новосибирской области» во «ВКонтакте» отмечается, что пожар был благополучно потушен.

Информация о диверсии впервые появилась 9 мая 2023 года. Тогда по телеграм-каналам разошлось видео, на котором неизвестный мужчина обливает самолет горящей жидкостью и поджигает его. В описании значилось: «Неизвестные сожгли российский самолет Су-24 на авиационном заводе компании "Сухой" в Новосибирске». При этом качество записи мешало рассмотреть и поджигателя, и сам самолет.

В тот же день телеграм-канал «Война с фейками» заявил, что диверсии на заводе не было, его сообщение перепечатал официальный телеграм-канал правительства Новосибирской области.

— Видео снято не на заводе «Сухого». Это постановочный ролик, который записали на Украине, — было указано в тексте.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области тогда также сообщали, что сообщений о поджоге самолета не получали.

Ранее НГС писал о задержании подозреваемого в попытке поджога центра сбора гумпомощи. У него изъяли 7 банок жидкости для зажигалок.

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