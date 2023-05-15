В СИЗО отправили новосибирца, обвиняемого в поджоге самолета на заводе Чкалова

— Постановлением суда от 15 мая 2023 года ходатайство следователя удовлетворено, Скоробогатову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца , то есть по 12 июля 2023 года, — указано на сайте суда.

В официальном паблике «Суды Новосибирской области» во «ВКонтакте» отмечается, что пожар был благополучно потушен.