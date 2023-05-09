Видео поджога самолета СУ-24 на Чкаловском авиазаводе в Новосибирске объявили фейком

Правительство Новосибирской области в официальном телеграм-канале «Новосибирь» сделало репост с ресурса «Война с фейками». В этом сообщении опровергается информация о поджоге самолета на авиационном заводе компании «Сухой» в Новосибирске.
— Видео снято не на заводе «Сухого». Это постановочный ролик, который записали на Украине, — говорится в перепечатанном сообщении.
О том, что такого инцидента не было, НГС подтвердили в правительстве Новосибирской области.
— Никаких возгораний не было. Это дезинформация. Странно, что до сих пор от самого концерна не поступило официального опровержения. Это фейк, говорю со
В региональном управлении МЧС заявили НГС, что сообщений о поджоге или пожаре на Чкаловском авиазаводе в Новосибирске не поступало.
Ранее в телеграм-каналах распространилось видео с описанием «Неизвестные сожгли российский самолет
НГС направил запрос на Чкаловский авиазавод.
Новосибирский авиационный завод имени
В конце апреля мэрия Новосибирска назвала фейком рассылку в чатах об отключении воды на два дня.