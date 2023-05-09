Видео поджога самолета СУ-24 на Чкаловском авиазаводе в Новосибирске объявили фейком

— Никаких возгораний не было. Это дезинформация. Странно, что до сих пор от самого концерна не поступило официального опровержения. Это фейк, говорю со 100%-й уверенностью, — сказал НГС источник в правительстве НСО на условиях анонимности.



В региональном управлении МЧС заявили НГС, что сообщений о поджоге или пожаре на Чкаловском авиазаводе в Новосибирске не поступало.

