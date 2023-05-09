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Видео поджога самолета СУ-24 на Чкаловском авиазаводе в Новосибирске объявили фейком

Факт поджога опровергли в правительстве Новосибирской области и региональном МЧС

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Официального опровержения от Чкаловского завода еще не было

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Правительство Новосибирской области в официальном телеграм-канале «Новосибирь» сделало репост с ресурса «Война с фейками». В этом сообщении опровергается информация о поджоге самолета на авиационном заводе компании «Сухой» в Новосибирске.

— Видео снято не на заводе «Сухого». Это постановочный ролик, который записали на Украине, — говорится в перепечатанном сообщении.

О том, что такого инцидента не было, НГС подтвердили в правительстве Новосибирской области.

— Никаких возгораний не было. Это дезинформация. Странно, что до сих пор от самого концерна не поступило официального опровержения. Это фейк, говорю со 100%-й уверенностью, — сказал НГС источник в правительстве НСО на условиях анонимности.

В региональном управлении МЧС заявили НГС, что сообщений о поджоге или пожаре на Чкаловском авиазаводе в Новосибирске не поступало.

Ранее в телеграм-каналах распространилось видео с описанием «Неизвестные сожгли российский самолет СУ-24 на авиационном заводе компании «Сухой» в Новосибирске». Качество видеозаписи оставляет желать лучшего: силуэты «поджигателя» и самолета трудно разглядеть.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Это видео — фейк

Видео: телеграм-канал «Война с фейками»

НГС направил запрос на Чкаловский авиазавод.

Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова — российская авиастроительная компания, расположенная в Новосибирске. Ведет свою историю с 1936 года, это одно из крупнейших самолетостроительных предприятий РФ. С 2013 года ОАО «НАПО имени В. П. Чкалова» стало филиалом ОАО «Компания "Сухой"» и сменило название на «Новосибирский авиационный завод (НАЗ) имени В. П. Чкалова».

В конце апреля мэрия Новосибирска назвала фейком рассылку в чатах об отключении воды на два дня.

ФейкЧкаловский заводАвиация
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