Еще двух подростков арестовали по обвинению в диверсиях — всего предполагаемых преступников четверо

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал двух
Ранее сообщалось, что из-за диверсии на железной дороге уже был арестован один
— Всем четверым уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщил источник НГС в правоохранительных органах.
По крайней мере трое юношей (Скоробогатов и оба несовершеннолетние) — жители Кировского района Новосибирска. Молодые люди раньше не привлекались к уголовной ответственности.
Всех четверых молодых людей обвиняют по статье «Диверсия» (ч. 2 ст. 281 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.
Как рассказал второй источник, заказы на специфическую «подработку» предполагаемые диверсанты получили через телеграм-бот, акции требовалось снимать на видео.
Ранее НГС подробно писал о попытке сжечь самолет на территории завода — изначально ее посчитали фейком.