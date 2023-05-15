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Диверсии в Новосибирске

Еще двух подростков арестовали по обвинению в диверсиях — всего предполагаемых преступников четверо

Троих юношей обвиняют в поджоге релейных шкафов на железной дороге, еще одного — в поджоге истребителя

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Павла С. (слева), Кирилла Веселова (в центре) и Савелия Р. (справа) обвиняют в поджоге релейного шкафа

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Ленинский районный суд Новосибирска арестовал двух 17-летних подростков Павла С. и Савелия Р., обвиняемых в совершении диверсий на железной дороге.

Ранее сообщалось, что из-за диверсии на железной дороге уже был арестован один 18-летний парень Кирилл Веселов, еще одного 18-летнего Виктора Скоробогатова отправили в СИЗО из-за поджога самолета на заводе Чкалова.

— Всем четверым уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщил источник НГС в правоохранительных органах.

В последний раз Кирилл Веселов (слева) и Савелий Р. (справа) заходили в социальные сети два дня назад

В последний раз Кирилл Веселов (слева) и Савелий Р. (справа) заходили в социальные сети два дня назад

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По крайней мере трое юношей (Скоробогатов и оба несовершеннолетние) — жители Кировского района Новосибирска. Молодые люди раньше не привлекались к уголовной ответственности.

Всех четверых молодых людей обвиняют по статье «Диверсия» (ч. 2 ст. 281 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как рассказал второй источник, заказы на специфическую «подработку» предполагаемые диверсанты получили через телеграм-бот, акции требовалось снимать на видео.

Ранее НГС подробно писал о попытке сжечь самолет на территории завода — изначально ее посчитали фейком.

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