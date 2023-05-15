Еще двух подростков арестовали по обвинению в диверсиях — всего предполагаемых преступников четверо

Как рассказал второй источник, заказы на специфическую «подработку» предполагаемые диверсанты получили через телеграм-бот, акции требовалось снимать на видео.

Ранее НГС подробно писал о попытке сжечь самолет на территории завода — изначально ее посчитали фейком.