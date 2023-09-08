В Новосибирске 17-летнего студента колледжа арестовали из-за диверсии на железной дороге

В Новосибирске 17-летнего студента колледжа арестовали по обвинению в диверсии на железной дороге (ч. 1 ст. 281 УК РФ).
Информация об этом появилась в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области в пятницу, 8 сентября.
— 25 августа 2023 года неизвестный ударами вывел из строя релейный шкаф на перегоне между железнодорожными станциями «Новосибирск-Западный» — «Обь». На следующий день на этом же перегоне был совершен поджог другого релейного шкафа, — передает ведомство.
7 сентября Ленинский районный суд заключил молодого человека под стражу на 2 месяца — до 6 ноября 2023 года.
В мае из-за другой диверсии на железной дороге суд арестовывал несколько молодых человек.