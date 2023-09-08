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Срочно17-летнего студента арестовали из-за диверсии
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В Новосибирске 17-летнего студента колледжа арестовали из-за диверсии на железной дороге

Его арестовали по решению суда

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Диверсия, в которой обвиняют парня, произошла в августе

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В Новосибирске 17-летнего студента колледжа арестовали по обвинению в диверсии на железной дороге (ч. 1 ст. 281 УК РФ).

Информация об этом появилась в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области в пятницу, 8 сентября.

— 25 августа 2023 года неизвестный ударами вывел из строя релейный шкаф на перегоне между железнодорожными станциями «Новосибирск-Западный» — «Обь». На следующий день на этом же перегоне был совершен поджог другого релейного шкафа, — передает ведомство.

7 сентября Ленинский районный суд заключил молодого человека под стражу на 2 месяца — до 6 ноября 2023 года.

В мае из-за другой диверсии на железной дороге суд арестовывал несколько молодых человек.

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