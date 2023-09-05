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Срочно5 кило украшений забрали у туристки в аэропорту
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5 килограммов украшений забрали у туристки в аэропорту Толмачево — она везла их из Турции родственникам

Украшения изъяли сотрудники таможни

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В отношении женщины возбудили дело

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В новосибирском аэропорту Толмачево таможенники изъяли пять килограммов украшений у туристки, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. Она прилетела в Новосибирск из Стамбула.

Незадекларированный товар обнаружили у 57-летней жительницы Барнаула. В сумке сибирячки нашли 429 браслетов, колец, сережек, цепей, брошей, заколок и зажимов для волос из белого и желтого металла.

— Женщина пояснила инспекторам, что все изделия она приобрела на рынке в столице Турции и везла для себя и своих родственников. Документов, подтверждающих цену товаров, у нее не оказалось, — указано в сообщении.

Несмотря на объем перевозимых товаров, сибирячка выбрала «зеленый» коридор — место, предназначенное для перемещения товаров личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию.

В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении по 1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Украшения изъяли и направили на экспертизу для определения состава и стоимости.

В середине апреля таможенники изъяли 24,4 тысячи табачных стиков для IQOS у мужчины, который пытался провезти их в Монголию. Он спрятал товар в личных вещах и авто.

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