5 килограммов украшений забрали у туристки в аэропорту Толмачево — она везла их из Турции родственникам

В новосибирском аэропорту Толмачево таможенники изъяли пять килограммов украшений у туристки, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. Она прилетела в Новосибирск из Стамбула.
Незадекларированный товар обнаружили у 57-летней жительницы Барнаула. В сумке сибирячки нашли 429 браслетов, колец, сережек, цепей, брошей, заколок и зажимов для волос из белого и желтого металла.
— Женщина пояснила инспекторам, что все изделия она приобрела на рынке в столице Турции и везла для себя и своих родственников. Документов, подтверждающих цену товаров, у нее не оказалось, — указано в сообщении.
Несмотря на объем перевозимых товаров, сибирячка выбрала «зеленый» коридор — место, предназначенное для перемещения товаров личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию.
В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении по 1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Украшения изъяли и направили на экспертизу для определения состава и стоимости.
В середине апреля таможенники изъяли 24,4 тысячи табачных стиков для IQOS у мужчины, который пытался провезти их в Монголию. Он спрятал товар в личных вещах и авто.