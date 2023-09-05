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Новосибирцу показалось, что на стройке четвертого моста наклонило кран из-за ветра: он вызвал спасателей

Специалисты МАСС провели разведку на стройплощадке

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Спасатели приезжали на четвертый мост вчера

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4 сентября жителю Новосибирска показалось, что на стройке четвертого моста наклонило ветром башенный кран. Сибиряк обратился к спасателям МАСС, которые выехали на стройплощадку, провели разведку и сбор информации.

— На мосту присутствует старший производитель работ. Проверены башенные краны, находятся в стабильном положении, закреплены, — сообщили МАСС в официальной группе во «ВКонтакте».

Спасатели пришли к выводу, что угрозы наклона нет. На сбор информации понадобилось меньше часа. Звонок поступил около 7 вечера.

НГС также обратился с запросом в компанию «ВИС».

Вчера в Новосибирске была непогода: пошел град, который разбил стекла на нескольких автомобилях. Из-за сильного ливня затопило пол в одном из автобусов города. Все последствия мы собрали в онлайн-трансляции.

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Четвертый мостСпасатели МАССНовосибирскСтройка
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