Нашли тело на придомовой территории: из окна многоэтажки в Новосибирске выпал мужчина

Из окна многоэтажного дома ЖК «Театральный» в Кировском районе Новосибирска выпал мужчина. Трагедия произошла вечером 3 сентября.
Информацию о случившемся НГС подтвердили в управляющей компании «Жилком», которая обслуживает дом на улице Костычева, 74/1. Уточнить с какого этажа выпал мужчина диспетчер не смогла.
— Да, трагедия произошла, мужчина не выжил, — сообщили НГС.
По информации пресс-службы следственного комитета, сотрудники отдела по Кировском району проводит уголовно-процессуальную проверку. Тело 78-летнего мужчины нашли на придомовой территории.
— Следователем проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — отметили в ведомстве.
2 сентября в Кировском районе мужчина упал с восьмого этажа дома, его нашли на козырьке подъезда.