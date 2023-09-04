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Нашли тело на придомовой территории: из окна многоэтажки в Новосибирске выпал мужчина

Следователи начали проверку

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Погибшему мужчине было 78 лет

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Из окна многоэтажного дома ЖК «Театральный» в Кировском районе Новосибирска выпал мужчина. Трагедия произошла вечером 3 сентября.

Информацию о случившемся НГС подтвердили в управляющей компании «Жилком», которая обслуживает дом на улице Костычева, 74/1. Уточнить с какого этажа выпал мужчина диспетчер не смогла.

— Да, трагедия произошла, мужчина не выжил, — сообщили НГС.

По информации пресс-службы следственного комитета, сотрудники отдела по Кировском району проводит уголовно-процессуальную проверку. Тело 78-летнего мужчины нашли на придомовой территории.

— Следователем проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — отметили в ведомстве.

2 сентября в Кировском районе мужчина упал с восьмого этажа дома, его нашли на козырьке подъезда.

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